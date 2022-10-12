Что свидетельствует о том, что у россиян кончаются высокоточные ракеты — рассказывает аналитик CIT

12 октября, 17:08
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Кратер, оставшийся после российского ракетного удара в Днепре, 10 октября (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

Кратер, оставшийся после российского ракетного удара в Днепре, 10 октября (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

Аналитик CIT Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ рассказал, что свидетельствует о том, что в России заканчиваются высокоточные ракеты.

В интервью Радио НВ Михайлов отметил, что до 10 октября в организации считали, что особым случаем, для которого Россия хранит запас ракет Калибр должно быть какое-то непосредственное вмешательство стран НАТО в конфликт на стороне Украины, чтобы нанести неядерные удары по центрам логистики НАТО, но оказалось, что эти ракеты РФ может использоваться и для убийства украинцев.

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«Почему мы вообще считали и до сих пор считаем, что эти ракеты заканчиваются? Потому что если мы посмотрим на применение дронов-камикадзе Shahed-136, они применяются по тем целям, по которым россияне еще недавно применяли ракеты Калибр. Это большие военные, инфраструктурные и другие объекты в оперативном или даже стратегическом тылу», — пояснил аналитик CIT.

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Он отметил, что здания, которые разрушили бы удары Калибрами, после ударов дронами-камикадзе часто остаются целыми.

«Так что дронов недостаточно для того, чтобы разрушить, уничтожить ту или иную цель. Но их используют, что свидетельствует о том, что Калибров, а скорее и других высокоточных ракет, возможно, уже недостаточно даже для принципиальных целей. А также то, что применяется много ракет С-300, которые вообще не то чтобы не предусмотрены для применения по земле, но оно не является каким-то основным и скорее всего они не отличаются точностью», — пояснил Михайлов.

Он напомнил, что недавно Россия применяла С-300 для «террористических или полутеррористических ударов по жилым кварталам» в Запорожье.

«Все это говорит о том, что запас высокоточного оружия уменьшается и оно может применяться только на такие, надеюсь, разовые акции, как то, что мы видели вчера (10 октября – ред.)», – подытожил аналитик CIT.

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За последние две недели в Запорожье от ракетных ударов РФ погибли более 70 человек.

Утром 11 октября войска РФ выпустили по Запорожью 12 ракет С-300. Две ракеты попали в автосалон, погиб один человек. Остальные ракеты повредили школу, амбулаторию и жилые дома.

В ночь на 9 октября Россия атаковала Запорожье 13 самолетами и ЗРК С-300. оккупанты наносили удары по инфраструктуре и жилым кварталам. В течение двух дней 9 и 10 октября в Запорожье от российских ударов погибли 16 человек, почти 100 пострадали.

10 октября, российские террористические войска выпустили по Украине десятки ракет, среди которых Х-101, Х-555, Калибр, Искандер, С-300 и Торнадо.

  • Х-101, Х-555 оккупанты запускали из района Каспийского моря с 11 самолетов-ракетоносцев стратегической бомбардировочной авиации Ту-95 и Ту-160;
  • крылатые ракеты Калибр — с кораблей в Черном море;
  • ОТРК Искандер наземного базирования — с разных направлений;
  • также были применены ракеты зенитных ракетных комплексов С-300 и РСЗО Торнадо-С;
Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Ракеты Запорожье Война в Украине Российско-украинская война Искандер ЗРК С-300 Радио НВ Война России против Украины Калибр дроны-камикадзе

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