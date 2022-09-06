Успехи ВСУ в Херсонской области. Почему оккупанты покинули Высокополье и каково значение его освобождения — аналитик CIT 6 сентября, 14:35 Украинский флаг над Высокопольем Херсонской области (Фото:Даша Зарівна / Facebook)

Аналитик Conflict Intelligence Team (CIT) Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ рассказал, почему российские оккупационные войска покинули Высокополье Херсонской области и каково значение его освобождения.

«Именно Высокополье — это едва ли не самый большой населенный пункт на севере этого херсонского плацдарма. Я напоминаю, что несколько недель назад его пытались оцепить. Но само окружение, как мы видели, не состоялось. И российские воздушно-десантные войска отошли, как они говорят, якобы без потерь. Но мы видели, что они оставили много десантной техники, БМД, БТР-Д и многое другое», — сказал Михайлов Радио НВ.

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Он отметил, что освобождение Высокополья важно, «потому что вообще на Херсонщине оборона держится на этих населенных пунктах, потому что это единственная возможность построить некую оборону в условиях рельефа, когда отсутствуют какие-либо природные укрытия».

По словам аналитика CIT, теоретически удерживать населенные пункты можно достаточно долго, но в данном случае «россияне были вынуждены относительно быстро, как по меркам этой войны, покинуть этот большой населенный пункт».

Михайлов подчеркнул, что они отошли «под большим огнем ВСУ».

«Как мы понимаем, это не единственный участок херсонского фронта, где воздушно-десантные войска несут потери. Также было, например, видео от украинской морской пехоты, где уничтожается сразу несколько единиц бронетехники воздушно-десантных войск в населенном пункте Крещеновка. … Следовательно, эти воздушно-десантные войска, применяемые в качестве мобильного резерва для контратак против украинских наступательных действий, по крайней мере, понемногу истощаются без реальной возможности их как-то пополнять или предоставлять им достаточное количество боекомплекта и других поставок», — объяснил он.

4 сентября, в Сети появилась фотография украинского флага в Высокополье Херсонской области.

На следующий день глава Херсонского облсовета Александр Самойленко подтвердил освобождение Высокополья. Он сообщил, что российские оккупанты бросили там свое оружие и технику.

Инфографика: ISW

Высокополье расположено на севере Херсонской области. Расстояние от него до Херсона кратчайшим автомобильным путем — более 140 км.



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