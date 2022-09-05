Оккупанты побросали технику. Глава Херсонского облсовета рассказал об освобождении Высокополья

5 сентября, 18:06
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Украинский флаг в Высокополье Херсонской области (Фото:Даша Зарівна / Facebook)

Украинский флаг в Высокополье Херсонской области (Фото:Даша Зарівна / Facebook)

Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в понедельник, 5 сентября, подтвердил освобождение защитниками Украины пгт Высокополье и поднятие украинского флага на здании местной больницы.

В комментарии проекту Радио Свобода Новости Приазовье Самойленко уточнил, что Высокополье освободили позавчера: ВСУ «вышли на поселок» с 3 на 4 сентября. По его словам, российские оккупанты бросили там свое оружие и технику.

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«Поселок Высокополье — такой образец несокрушимости, борьбы, потому что в начале оккупации оно стояло до последнего, стояло, билось и наверняка было таким самым тяжелым объектом для оккупантов — поселок Высокополье. Поэтому так символично то, что сейчас оно действительно освобождено», — подчеркнул глава облсовета.

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Накануне президент Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Украины освободили населенный пункт в Донецкой области и еще два — на юге. Перед этим было опубликовано фото украинского флага над больницей в Высокополье Херсонской области, куда российские танки вошли 13 марта.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Херсонская область Наступление Контрнаступление Война России против Украины Высокополье

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