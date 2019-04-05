Высокий уровень сахара, судороги: жена Бекирова рассказала о состояния мужа 5 апреля, 17:58 185 Цей матеріал також доступний українською Gayana Yuksel via Facebook Эдем Бекиров Gayana Yuksel via Facebook

Состояние политзаключенного, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова продолжает ухудшаться, сообщила его жена Гульнара Бекирова в Facebook.

По ее словам, в четверг, 4 апреля адвокат был у Бекирова.

“За эти дни после медосмотра, 20.03., назначенные препараты приняли только 25-го. Головные боли сопровождаются с рвотным состоянием, практически давление повышенное 160-85, сахар стабильно высокий 11-16 мг, открылась на ноге еще одна язвенная рана, судороги, спит полулежа и сидя”, - сказала супруга политзаключенного.

Бекирова назвала незаконное удержание супруга “медленным уничтожением человека”.

Напомним, что в последнее время Бекиров, который страдает сахарным диабетом, и у которого ампутирована нога, начал жаловался на боли в сердце, одышку и бессонницу.

Российские силовики задержали гражданина Украины Бекирова утром 12 декабря 2018 года на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где выдвинули обвинения в хранении тротила и боеприпасов.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Его адвокат опасается, что содержание в СИЗО может "просто-напросто его убить". Бекиров имеет инвалидность первой группы из-за множества тяжелейших заболеваний.