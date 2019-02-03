Высокий класс. Почему в Украине растет число частных школ Сегодня, 09:29 1221 Цей матеріал також доступний українською Наталья Кравчук / НВ В частных школах большое внимание уделяют развитию навыков успешной коммуникации Наталья Кравчук / НВ

Автор Екатерина Иванова

Отсутствие домашних заданий, индивидуальный план обучения и учитель-друг - в Украине растет число частных школ, опережающих государственные на десятилетия, пишет журнал Новое Время.

Соотечественники сетуют на морально устаревшие программы и методики, учебники, изобилующие ошибками и логическими нестыковками, общий низкий уровень качества образования, а главное - крайне медленный темп обещанных Минобразования изменений.



Украинская традиционная школа настолько устарела, что попросту неспособна отвечать на запросы дня завтрашнего, считает Алексей Греков, сооснователь школы Афины, одной из первых частных школ Киева.

Год учебы в частной школе стоит не меньше, а иногда и больше, чем в вузе

Именно в частные школы украинцы и отдают детей, стремясь оградить их от постсоветского стиля воспитания и дать им качественное образование. Сегодня такой выбор превратился в набирающий силу тренд среди соотечественников, по крайней мере тех, кто не стеснен в средствах, ведь год учебы в частной школе стоит не меньше, а иногда и больше, чем в вузе. Сразу несколько школ столицы получают за каждого ученика более $ 20 тыс. в год.

В свою очередь, количество частных школ в стране растет лавинообразно. По данным Минобразования, если в 2015‑м их было 170, в 2016‑м - 180, то в 2018‑м - уже 228.

"Я называю это бегством из традиционной системы образования", - говорит Греков. Причем эксперты в этой сфере прогнозируют скорый рост частного среднего образования: дело в том, что эта ниша в Украине фактически пустует. Если у нас количество частных школ не превышает 2% от государственных, то в США их около 15%, в Индии - 35%, а в Великобритании - более 20%.

Уйти от системы людей-винтиков

Увлечь современного ребенка, которому 24 / 7 доступен изобилующий развлечениями виртуальный мир, может только интересная личность уверяет Татьяна Курмаз, директор образовательной сети А+. И это одна из главных проблем частных школ - найти таких преподавателей. Каждый второй кандидат, присылающий резюме, отсеивается на первом этапе отбора.

“Мы общались с молодыми людьми, студентами-отличниками Национального педагогического университета им. Драгоманова, - более зашоренных и ригидных людей мы не встречали, — подтверждает проблему Греков. - Государственная система их ломает на взлете”.

Система, производящая взаимозаменяемых людей-винтиков, больше не нужна

В итоге украинские школьники скучают на уроках, когда им пересказывают параграфы из учебника или заставляют переписывать их. “Дети не изучают Леонардо да Винчи и Стива Хокинга, а зубрят то, что сказала женщина из районо”, — говорит Даша Малахова, популярная актриса, телеведущая, а с недавних пор — основательница частной школы Claris Verbis.

“Государственная школа становится настолько оторванной от современных реалий, что начинает терять платежеспособных родителей”, — констатирует общую тенденцию Богдан Олександрук, основатель сети инновационных школ ThinkGlobal.

И что гораздо хуже — часто в традиционных учебных заведениях некомпетентность соседствует с психологическим насилием.

“Некоторые учителя орут на детей, унижают их при всех в классе, называют идиотами, дебилами”, — рассказывает киевлянка Надежда Кононученко, сыновья которой столкнулись с такой проблемой в государственной гимназии.

Когда младший сын в ответ на подобное отношение стал проявлять агрессию, Кононученко забрала его из школы.

Алексей Греков, сооснователь частной школы Афины / Фото: Наталья Кравчук / НВ

“Система, производящая взаимозаменяемых людей-винтиков, больше не нужна. Более того: она вредна, - говорит Греков. - И наша задача - создать школу, где каждый может свою уникальность не только продемонстрировать, но и развить”.

Так, в Афинах уже отказались от традиционных классов. Здесь практикуется обучение в группах — иногда разновозрастных, в зависимости от уровня подготовки. А вместо привычного оценивания в баллах используются образовательные уровни

В таких системах дети обычно становятся активными участниками процесса, они спорят, они вовлечены в процесс и учатся думать, принимать решения и аргументировать свои мысли. Это те самые навыки, развитию которых в частных школах уделяют внимание наравне с общеобразовательными предметами.

Школа будущего

По-настоящему качественное и современное образование сегодня волнует украинских родителей больше, чем когда‑либо,- отсюда и растущий спрос на частные школы.

По словам Олександрука, механическая передача знаний от одного поколения к другому быстро теряет свою ценность в мире, где в свободном доступе хранятся огромные объемы информации практически по любому вопросу.

Механическая передача знаний от одного поколения к другому быстро теряет свою ценность

Подобные изменения требуют от образовательной системы гибкости, тогда как она, наоборот, отличается косностью и неспособностью к креативу и новациям - это признают и сами учителя. А те нововведения, о которых сейчас заговорили в Министерстве образования, в частных школах уже давно реализованы на практике - от уроков, ориентированных на актуальные проблемы, до индивидуального графика обучения, наличия у каждого ученика ментора и проведения занятий на английском языке.

“Мы должны научить новое поколение работать с более высокими уровнями вопросов, которые пока недоступны машинам, больше внимания уделить вопросам “что?” и “зачем?”, чем вопросу “как?”, — описывает Олександрук задачи, о которых размышляют педагоги и в других странах мира, например в Европе, с которыми у школы налажены контакты.

“Мы хотим, чтобы наши дети учились в том формате, который будет соответствовать их будущему”, — говорит, в свою очередь, Греков.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала Новое Время - №3 от 31 января 2019 года