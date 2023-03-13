В ОК Юг предупредили о чрезвычайно высокой угрозе ракетных ударов по Украине, РФ вывела в Черное море ракетоносители
РФ вывела в Черное море два ракетоносителя (Фото:Минобороны РФ)
Около 11:00 утра в понедельник, 13 марта, в оперативном командовании Юг предупредили о высокой угрозе нанесения ракетных ударов РФ по Украине.
Как сообщили в пресс-службе ведомства в Facebook, наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации на восточном направлении и над акваторией Азовского моря.
РФ вывела в Черное море два надводных ракетоносителя, снаряженных 16 ракетами типа Калибр. Позже стало известно, что оккупанты наращивают свое присутствие и вывели подводную лодку. Общий залп — до 20 ракет.
Также не исключена активность вражеских разведывательных беспилотников.
«Угроза нанесения ракетного удара чрезвычайно высока. Не пренебрегайте мерами безопасности, прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги», — добавили там.
В Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях объявлялась воздушная тревога. Она длилась около часа.
Военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил в своем Telegram, что наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации в Брянской и Курской областей РФ.
Также российские оккупанты запускают воздушные объекты, возможно, это фальш-цели.
Мониторинговые Telegram-каналы сообщают об имитации пусков ракет в направлении украинской границы.