В ОК Юг предупредили о чрезвычайно высокой угрозе ракетных ударов по Украине, РФ вывела в Черное море ракетоносители

13 марта, 11:39
Поделиться:
РФ вывела в Черное море два ракетоносителя (Фото:Минобороны РФ)

РФ вывела в Черное море два ракетоносителя (Фото:Минобороны РФ)

Около 11:00 утра в понедельник, 13 марта, в оперативном командовании Юг предупредили о высокой угрозе нанесения ракетных ударов РФ по Украине.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Facebook, наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации на восточном направлении и над акваторией Азовского моря.

Видео дня

РФ вывела в Черное море два надводных ракетоносителя, снаряженных 16 ракетами типа Калибр. Позже стало известно, что оккупанты наращивают свое присутствие и вывели подводную лодку. Общий залп — до 20 ракет.

Также не исключена активность вражеских разведывательных беспилотников.

«Угроза нанесения ракетного удара чрезвычайно высока. Не пренебрегайте мерами безопасности, прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги», — добавили там.

В Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях объявлялась воздушная тревога. Она длилась около часа.

Скриншот сайта alerts.in.ua
Фото: Скриншот сайта alerts.in.ua

Военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил в своем Telegram, что наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации в Брянской и Курской областей РФ.

Также российские оккупанты запускают воздушные объекты, возможно, это фальш-цели.

Мониторинговые Telegram-каналы сообщают об имитации пусков ракет в направлении украинской границы.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Ракетные удары Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X