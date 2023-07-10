В британской разведке назвали основные причины высокой смертности российских оккупантов в Украине 10 июля, 09:57 В армии РФ кризис военного медицинского обеспечения, что приводит к еще большим потерям оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook)

Оккупационная армия РФ столкнулась с кризисом военного медицинского обеспечения, что приводит к еще большим потерям среди российских военных в Украине.

Как говорится в отчете разведки Минобороны Британии, за последние 17 месяцев большой войны против Украины войска РФ теряли в среднем около 400 своих военных в день.

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При этом, до 50% смертельных случаев можно было бы предотвратить при надлежащем оказании первой помощи.

«Очень медленная эвакуация раненых в сочетании с неумелым использованием грубого боевого жгута, принятого на вооружение в России, по сообщениям, является основной причиной предотвратимых смертельных исходов и ампутаций», — отметили в британской разведке.

Там уточнили, что приток военных потерь, вероятно, подорвал нормальное обеспечение некоторых российских гражданских медицинских услуг, особенно в приграничных регионах рядом с Украиной. Вполне вероятно, что многие специализированные военные госпитали резервируются для раненых оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла уже почти 235 тысяч своих военных убитыми.

С началом контрнаступления ВСУ потери армии РФ растут. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что потери украинских защитников на юге в пять раз меньше, чем у российских оккупантов, на востоке — в восемь раз.