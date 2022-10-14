«Маск дал в штангу». Известные соотечественники оценили высказывания миллиардера из Штатов об Украине и свое желание ездить на Tesla 14 октября, 01:06 Эксклюзив НВ Владислав Чечеткин, Ольга Руднева, Андрей Худо и другие соотечественники ответили на вопрос: будут ли они ездить на автомобилях Tesla после скандальных высказываний Илона Маска о войне в Украине (Фото:Коллаж НВ)

После скандальных «твитов» владельца SpaceX и Tesla Илона Маска о том, что Украина ради завершения войны должна отказаться от своих территорий, НВ расспросил украинских автомобилистов: будут ли они после этого ездить на «теслах» и что вообще думают о публичных высказываниях миллиардера



Алекс Лисситса, гендиректор компании ИМК, президент ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса:



У меня никогда не было Tesla ни в наличии, ни в планах, поэтому особенно по этому поводу и не заморачиваюсь. До войны в планах было приобрести электрокар Jaguar, но и он подождет победы.

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Маск с его какофоническими высказываниями мне чем-то напоминает нынешнего Папу Римского. Имея огромное влияние на людей и являясь примером для миллионов фолловеров или верующих, часто на каком-то хайпе хочет показать всем, что он понимает все происходящее, — попадает в грязь и выглядит, как шут. Странные времена какие-то у нас сейчас.

Ольга Руднева, CEO клиники протезирования и реконструкции лица Superhumans:



Должна признаться: мечтала встретиться с Илоном Маском и всегда знала, что одна из моих авто рано или поздно будет именно Tesla. Но пара твитов — и нам уже не о чем говорить. Оставляю себе возможность в один день приехать в украинский Крым на украинском аналоге Tesla. Но так, чтобы через всю Украину, по нашим отстроенным дорогам, с электрическими заправками на трассе. Даю себе на это максимум три года. Оттуда запишу видосик для Маска на фоне украинского флага. Спрошу: как ему украинский Крым?

История Маска еще раз напоминает миру, что ты можешь быть гениальным изобретателем, но тебе не хватит смелости, чтобы выбирать правильную сторону. Увы, смелость в эти времена — эксклюзивная черта украинцев.