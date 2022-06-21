Гарнизоны и силы ПВО россиян. «Вышки Бойко» в Черном море были военными объектами, ВСУ имели все основания для удара — Братчук 21 июня, 16:17 Цей матеріал також доступний українською «Вышки Бойко» в Черном море (Фото:Крым.Реалии)

Россия использовала буровые платформы, по которым Украина 20 июня, предположительно, нанесла ракетный удар, для блокирования части Черного моря.

Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире всеукраинского телемарафона утром во вторник, 21 июня. Он подчеркнул, что платформы являются военной целью для Украины, и отметил, что нужно дождаться официального подтверждения информации об ударе от украинского военного командования.



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«Во-первых, краденое нужно возвращать — или, как минимум, не давать врагу. Это платформы, украденные у нас в 2014 году. Во-вторых, там были размещены соответствующие гарнизоны — это такие небольшие военные объекты… Там есть — или были — силы ПВО, некоторые виды вооружения, также [средства] радиоэлектронной борьбы, разведки. Эти объекты помогали врагу выполнять определенные функции, в том числе по блокированию украинской части Черного моря», — сказал Братчук.

Во время брифинга он также добавил, что Украина может действовать на опережение и имеет все основания нанести удар по «морским плавучим базам» противника.

Утром 20 июня ВСУ нанесли удар по буровым платформам в Черном море, которые были захвачены Россией после оккупации Крыма в 2014 году, сообщили народный депутат Украины Алексей Гончаренко и так называемый «глава» Крыма, марионетка Кремля Сергей Аксенов.

Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на так называемого «сенатора» Крыма 21 июня сообщило, что пожар на «вышках Бойко» до сих пор не могут потушить, он подошел к скважине.

В 2011—2012 гг. Черноморнафтогаз купил две буровые установки пятого поколения (Петр Годованец и Независимость, произведенные в Сингапуре компанией Keppel), заплатив за них сумму, в два раза превышавшую их реальную стоимость. Сделкой занималась тогдашний глава Минэнерго Юрий Бойко (поэтому их также называют «вышками Бойко») и его менеджеры в Нафтогазе Украины Евгений Бакулин и Сергей Кацуба. После оккупации Крыма Россия захватила эти вышки.

Нефтяные вышки в Крыму: оккупанты не ожидали удара – Андрей Клименко, BlackSeaNews https://www.youtube.com/embed/Bhqm_eW2wDc

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