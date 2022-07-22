На «вышке Бойко» в Черном море более месяца продолжается пожар — спутниковые снимки 22 июля, 16:07 «Вышки Бойко» в Черном море (Фото:Крым.Реалии)

На одной из буровых платформ («вышек Бойко») в Черном море уже месяц продолжается пожар. Об этом написал в Twitter представитель Американского института предпринимательства и OSINT-аналитик Брейди Африк со ссылкой на спутниковые снимки.

«На буровой платформе в Черном море, по которой месяц назад нанесли удар, до сих пор выгорает топливо», — сообщил он.

Утром 20 июня ВСУ нанесли удар по буровым платформам в Черном море, которые были захвачены Россией после оккупации Крыма в 2014 году, сообщили народный депутат Украины Алексей Гончаренко и так называемый «глава» Крыма, марионетка Кремля Сергей Аксенов. Украинское военное командование официально не подтверждало эту информацию.



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На следующий день российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на так называемого «сенатора» Крыма 21 июня сообщило, что пожар на «вышках Бойко» до сих пор не могут потушить, он подошел к скважине.



Министр обороны Алексей Резников рассказал, что россияне использовали «вышки Бойко» для защиты своих кораблей от украинского ракетного комплекса Нептун и размещали там свои станции радиоэлектронной борьбы.

В 2011—2012 гг. Черноморнафтогаз купил две буровые установки пятого поколения (Петр Годованец и Независимость, произведенные в Сингапуре компанией Keppel), заплатив за них сумму, в два раза превышавшую их реальную стоимость. Сделкой занималась тогдашний глава Минэнерго Юрий Бойко (поэтому их также называют «вышками Бойко») и его менеджеры в Нафтогазе Украины Евгений Бакулин и Сергей Кацуба. После оккупации Крыма Россия захватила эти вышки.



Нефтяные вышки в Крыму: оккупанты не ожидали удара – Андрей Клименко, BlackSeaNews https://www.youtube.com/embed/Bhqm_eW2wDc

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