Пожар на «вышке Бойко» в Черном море зафиксировал спутник — фото 21 июня, 20:19 Цей матеріал також доступний українською «Вышки Бойко» в Черном море (Фото:Крым.Реалии)

Пожар на буровой платформе в Черном море, по которой защитники Украины нанесли ракетный удар, виден на фото со спутника.

Об этом написал OSINT-аналитик Х. И. Саттон на своем сайте в понедельник, 20 июня. Он обратил внимание на то, что пожар на «вышке Бойко» можно увидеть с помощью фильтра NASA Worldview, который используют для обнаружения лесных пожаров на спутниковых снимках.



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Горящая буровая платформа также видна на спутниковых снимках от 21 июня.



Утром 20 июня ВСУ нанесли удар по буровым платформам в Черном море, которые были захвачены Россией после оккупации Крыма в 2014 году, сообщили народный депутат Украины Алексей Гончаренко и так называемый «глава» Крыма, марионетка Кремля Сергей Аксенов. Украинское военное командование официально не подтверждало эту информацию.

Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на так называемого «сенатора» Крыма 21 июня сообщило, что пожар на «вышках Бойко» до сих пор не могут потушить, он подошел к скважине.

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук подчеркнул, что «вышки Бойко» были военной целью, поскольку Россия разместила там свои военные гарнизоны, силы ПВО, средства РЭБ и так далее.

В 2011—2012 гг. Черноморнафтогаз купил две буровые установки пятого поколения (Петр Годованец и Независимость, произведенные в Сингапуре компанией Keppel), заплатив за них сумму, в два раза превышавшую их реальную стоимость. Сделкой занималась тогдашний глава Минэнерго Юрий Бойко (поэтому их также называют «вышками Бойко») и его менеджеры в Нафтогазе Украины Евгений Бакулин и Сергей Кацуба. После оккупации Крыма Россия захватила эти вышки.

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