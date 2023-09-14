«Мощный удар». В ОК Юг объяснили важность возвращения «вышек Бойко» под контроль Украины 14 сентября, 11:35 Украинские спецназовцы во время спецоперации по возвращению под контроль Украины «вышек Бойко» (Фото:https://t.me/DIUkraine)

По ее словам, морально — это очень мощный удар по РФ и показывает, что Силы обороны Украины могут продвигаться и морем и подходить близко.

«Второй аспект — это лишение их (россиян — ред) тех мощностей, которые они использовали благодаря этим "вышкам". Они располагали там аппаратуру, как правило, разведывательную, радиолокационную, разоблачение надводной обстановки, сбор данных — это все сейчас заглушено, прекращено их функционирование. Оставили их без звука, без глаз. Это ослабление их позиций», — сказала она в эфире телемарафона.

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Гуменюк добавила, что ВСУ теперь могут использовать эти мощности для своих нужд.

Инфографика: NV

11 сентября в ГУР рассказали, что Украина вернула под контроль «вышки Бойко» — буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов оккупированного Крыма в Черном море. После оккупации полуострова в 2014 году страна-агрессор отбуксировала их ближе к берегам Крыма.

После начала полномасштабного вторжения оккупанты использовали «вышки Бойко» в военных целях. В частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения радиолокационных станций, с помощью которых страна-агрессор мониторила ситуацию во всем Черном море.