После освобождения «вышек Бойко» для России закрыт доступ к этому участку Черного моря — Военно-морские силы

12 сентября, 15:28
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Украинские спецназовцы во время спецоперации по возвращению под контроль Украины «вышек Бойко» (Фото:Главное управление разведки МО Украины/Telegram)

Украинские спецназовцы во время спецоперации по возвращению под контроль Украины «вышек Бойко» (Фото:Главное управление разведки МО Украины/Telegram)

После возвращения "вышек Бойко" под контроль Украины доступ для флота страны-агрессора России к этому участку Черного моря закрыт.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга.

«Что касается морской компоненты, то можно сказать, что для российского флота этот участок моря у „вышек Бойко“ сейчас недоступен. Благодаря нашим ракетчикам и подразделениям береговой артиллерии, не позволяющим россиянам приближаться к этим вышкам», — сказал он.

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Плетенчук добавил, что украинские разведчики оставили врага без инструментов для планирования операций и наблюдения за морем. В то же время, по его словам, остается угроза с воздуха.

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Спикер отметил, что угроза для Одесской области после освобождения «вышек Бойко» не увеличились и не уменьшились, ведь «россияне уже делают все, что могут, и все, что могли, они уже сделали».

11 сентября в ГУР рассказали, что Украина вернула под контроль «вышки Бойко» — буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов оккупированного Крыма в Черном море. После оккупации полуострова в 2014 году страна-агрессор отбуксировала их ближе к берегам Крыма.

После начала полномасштабного вторжения оккупанты использовали «вышки Бойко» в военных целях. В частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения радиолокационных станций, с помощью которых страна-агрессор мониторила ситуацию во всем Черном море.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Черное море Вышки Бойко Война России против Украины

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