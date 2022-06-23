«Военные базы с ПВО и разведкой». Спикер Одесской ОВА раскрыл новые детали удара по «вышкам Бойко» 23 июня, 09:04 Цей матеріал також доступний українською Официального подтверждения от ВСУ об ударе по вышкам не было, отметил Братчук (Фото:Крым.Реалии)

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук прокомментировал информацию об ударе ВСУ по «вышкам Бойко». По его словам, россияне использовали эти буровые платформы в качестве военных баз для блокирования Одесского порта и контроля над частью Черного моря.



В эфире телемарафона он заявил, что Вооруженные силы Украины официально не подтверждали данные об ударе по этой цели.

«Единственное, что могу сказать, речь идет не именно о вышках, а о соответствующих платформах, которые были украдены у Украины в 2014 году и были превращены в военные базы, потому что там находились ПВО, гарнизонный состав и, конечно, радиолокационная разведка, что помогало россиянам создать ворота для полноценной блокировки Одесского порта в том числе и контроля над частью Черного моря», — сообщил он.

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Братчук добавил неофициальную информацию, что там кое-что горит, но призвал дождаться официальных данных.

Утром 20 июня ВСУ нанесли удар по буровым платформам в Черном море, которые были захвачены Россией после оккупации Крыма в 2014 году, сообщили народный депутат Украины Алексей Гончаренко и так называемый «глава» Крыма, марионетка Кремля Сергей Аксенов. Украинское военное командование официально не подтверждало эту информацию.

На следующий день российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на так называемого «сенатора» Крыма 21 июня сообщило, что пожар на «вышках Бойко» до сих пор не могут потушить, он подошел к скважине.

В 2011—2012 гг. Черноморнафтогаз приобрел две буровые установки пятого поколения (Петр Годованец и Независимость, произведенные в Сингапуре компанией Keppel), заплатив за них сумму в два раза превышающую их реальную стоимость. Сделкой занималась тогдашний глава Минэнерго Юрий Бойко (поэтому их еще называют «вышками Бойко») и его менеджеры в Нафтогазе Украины Евгений Бакулин и Сергей Кацуба. При оккупации Крыма Россия захватила эти вышки.

В марте 2014 года российские оккупанты захватили буровые вышки, которые после этого использовали не только для добычи газа в Черном море, но и для разведки.

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