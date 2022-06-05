Вышиванку Зеленского продали на аукционе в США за $100 тысяч — СМИ 5 июня, 03:00 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский на День вышиванки (Фото:Офис президента)

Рубашку президента Украины Владимира Зеленского, которую он одевал в День вышиванки 19 мая, продали на благотворительном аукционе в США. За нее отдали 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает Voice of America.



Аукцион провели в Украинском доме в Вашингтоне во время презентации платформы United24 для сбора пожертвований в поддержку Украины. Вышиванку Зеленского выкупила юридическая компания Asters USA.

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Во время благотворительного аукциона, кроме вышитой рубашки президента, продали футболки с подписями украинских футболистов Артема Довбика и Андрея Ярмоленко, в которых они соревновались во время матча украинской сборной против сборной Шотландии, 1 июня .

Также продали копию знаменитого керамического петушка, который уцелел на шкафчике в обстрелянном доме в Бородянке Киевской области.

Оба лота стоили 1 700 долларов - деньги пойдут на United 24.



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