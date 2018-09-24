24 сентября 2018, понедельник

Выселил из квартиры и продал. В Кривом Роге судью подозревают в незаконном присвоении жилья

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По данным следствия, служитель Фемиды завладел квартирой обманным путем
Фото: Pixabay

По данным следствия, служитель Фемиды завладел квартирой обманным путем

В Кривом Роге Днепропетровской области сообщили о подозрении судье Октябрьского райсуда в незаконном завладении квартирой.

По данным прокуратуры, в марте 2014 года судья Алексей Пустовит принял постановление о выселении из квартиры четверых человек. Затем он получил это жилье в пользование и продал.

Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

 

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