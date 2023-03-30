За препятствование комиссии Минкульта в Лавре подали заявление в полицию, продолжим работу завтра — Ткаченко 30 марта, 15:34 Верующие УПЦ МП на территории Киево-Печерской лавры, 30 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Комиссия по приемке-передаче государственного имущества Национального заповедника Киево-Печерская лавра не смогла начать работу в четверг, 30 марта. По факту физических препятствий со стороны УПЦ МП подали заявление в полицию.



Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, представители монастыря от Лавры, входящие в состав комиссии, не смогли объяснить, у кого ключи от здания, которое хотели проверить. Также попасть туда препятствовали около 100 человек. Как говорится на сайте МКИП, об этом комиссия составила акт.

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Монастырь отозвал из комиссии: эконома Киево-Печерской Лавры архимандрита Зинона, протоиерея Георгия, начальника ОКС и главного инженера.

«Брутальное поведение представителей УПЦ МП по отношению к представителям Комиссии глубоко диссонирует с их призывами к Богу. Завтра Комиссия продолжит свою работу в любом случае», — заявил Ткаченко.

Заповедник просит возбудить уголовное дело по ст. 191 Уголовного кодекса Украины и принять меры, чтобы устранить препятствия в пользовании имуществом, которое является государственной собственностью.



С 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Утром 30 марта священники УПЦ МП проводили в Лавре богослужение.

Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек на территории Лавры.

Представители УПЦ МП во главе с наместником Лавры митрополитом Павлом обвинили власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме», требования которого якобы не имеют юридических оснований. Синод УПЦ МП также заявлял, что намерен «защищать» Киево-Печерскую лавру «всеми законными средствами».



Представители УПЦ МП вывозили имущество с территории Лавры, несмотря на заявления, что они не собираются покидать территорию святыни. УПЦ МП подала иск в суд из-за выселения из Киево-Печерской лавры.