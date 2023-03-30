Хозсуд Киева открыл производство по иску УПЦ МП о расторжении договора аренды Нижней Лавры

30 марта, 09:41
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Представители УПЦ МП отказываются покидать Киево-Печерскую Лавру (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Представители УПЦ МП отказываются покидать Киево-Печерскую Лавру (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску Украинской православной церкви (Московского патриархата) к национальному заповеднику Киево-Печерская Лавра касательно расторжения договора аренды, которое в УПЦ МП называют незаконным.

«В иске указана необходимость запрета заповеднику Киево-Печерская лавра на время суда совершать какие-либо действия, направленные на препятствование религиозной общине», — отметили в пресс-службе организации.

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В УПЦ МП также добавили, что суд удовлетворил ходатайство монастыря об истребовании доказательств, которые он пытался получить у представителей украинской власти. Речь идет о результатах деятельности межведомственной рабочей группы, которая установила нарушение монастырем условий договора.

Подготовительное заседание по делу назначено на 26 апреля.

С 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года.

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Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек на территории Лавры.

Представители УПЦ МП во главе с наместником Лавры митрополитом Павлом обвинило власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме», требования которого якобы не имеют юридических оснований. Синод УПЦ МП также заявлял, что намерен «защищать» Киево-Печерскую лавру «всеми законными средствами».

Представители УПЦ МП вывозили имущество с территории Лавры, несмотря на заявления, что они не собираются покидать территорию святыни. УПЦ МП подала иск в суд из-за выселения из Киево-Печерской лавры.

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В Госэтнополитики заявляли, что Лавру могут передать другой церкви после выселения УПЦ МП. Министр культуры Александр Ткаченко говорил, что Лавра принадлежит государству и «монашеская жизнь там будет продолжаться».

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киево-Печерская Лавра УПЦ МП Хозяйственный суд Киева

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