Один из лаврских архимандритов вошел в монастырь ПЦУ — ректор Открытого православного университета 30 марта, 17:46 Верующие во время службы митрополита УПЦ МП Онуфрия в Киево-Печерской лавре (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости отец Георгий Коваленко в интервью Radio NV сообщил, что один из лаврских архимандритов и член духовного Собора Лавры отец Авраамий вошел в монастырь Православной церкви Украины.



«То есть, мы уже видим, что фактически начинает действовать Лавра под омофором Блаженнейшего Митрополита Епифания», — отметил в эфире Radio NV отец Григорий Коваленко.

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Ректор Открытого православного университета также рассказал, что отец Авраамий сделал видеообращение, что означает, что часть братии Лавры решила присоединиться к ПЦУ «и пойти по кратчайшему каноническому пути — последовать Томосу».

С 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Утром 30 марта священники УПЦ МП проводили в Лавре богослужение.

Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в использование памятников культурного наследия и 36 незаконных сооружений на территории Лавры.

Представители УПЦ МП во главе с наместником Лавры митрополитом Павлом обвинили власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме», требования которого якобы не имеют юридических оснований. Синод УПЦ МП также заявлял, что намерен «защищать» Киево-Печерскую лавру «всеми законными способами».

29 марта руководство УПЦ (МП) во главе с Петром Лебедем («митрополитом Павлом») категорически отказалось покидать Лавру.

Несмотря на это, в последнюю неделю представители УПЦ (МП) все же активно вывозили имущество с территории святыни. В комментарии СМИ священники говорили, что планируют вывезти из Нижней Лавры «все, кроме мощей».

По состоянию на 30 марта представители УПЦ (МП) так и не покинули Лавру. Утром они провели там богослужение и не отпустили комиссию Минкульта.

УПЦ МП также подала иск в суд из-за выдворения из Киево-Печерской лавры.

