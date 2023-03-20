Выселение монахов УПЦ МП из Лавры. Какую реакцию готовят представители церкви, не отрицающей своих связей с РФ — объясняет религиовед

20 марта, 21:49
Эксклюзив NV
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Большая колокольня монастыря Киево-Печерская Лавра, 6 января 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Большая колокольня монастыря Киево-Печерская Лавра, 6 января 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Автор: Богдан Амосов

В вопросе выселения монахов УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры следует понимать, что на кону стоит самый ценный актив церкви, которая сама не отрицает собственные связи с РПЦ и Кремлем, рассказал Radio NV Дмитрий Горевой, религиовед.

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— Снова УПЦ МП отрицает свои связи с Москвой в своих обращениях по поводу происходящего в Лавре. А эти связи где-то исчезли за год, где-то растворились?

— Формально они также остаются частью русской церкви, поскольку, во-первых, в самом уставе русской церкви указано, что УПЦ МП является частью РПЦ. Ни Онуфрий, ни их Синод, никто не отрицает этот устав, никто не требует от Кирилла, что уберите упоминания о нас, мы уже не часть РПЦ. Никто этого не делает, значит, они с этим соглашаются.

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Во-вторых, в уставе УПЦ МП есть отсылка к грамоте патриарха Алексия II, которой и была сформирована эта УПЦ МП. Грамота была получена еще в начале 1990-х, и если тогда УПЦ МП входила в состав РПЦ, не была независимой, то что изменилось сейчас? Ничего не изменилось. Они и дальше являются частью РПЦ.

Теги:   Россия РПЦ Киево-Печерская Лавра УПЦ МП Украина Российско-украинская война Радио NV ПЦУ Война России против Украины

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