Спецназовцы ГУР осуществили успешную операцию на Тендровской косе (Фото: Главное управление разведки МО Украины / скриншот из видео / Telegram)

Военные Департамента активных действий ГУР Минобороны Украины в ночь на понедельник, 28 июля, высадились на Тендровской косе в северной части Черного моря и ликвидировали позицию россиян.

Об этом сообщили в ГУР во вторник, 29 июля.

В разведке отметили, что ликвидировали личный состав российских оккупантов, комплекс РЭБ Зонт и радиолокационную станцию Роса.

«Дерзкая высадка: спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Тендровской косе… Над островом взвился украинский флаг. Операция прошла без потерь с нашей стороны», — отметили в ГУР.

Разведчики отметили, что успешное выполнение операции стало возможным благодаря поддержке партнеров и доноров, которые приобщаются к проекту Катери для ГУР.

Тендровская коса — это узкий остров-коса длиной около 65 км и шириной до 1,8 км. Коса расположена в северной части Черного моря, у берегов Херсонской области.