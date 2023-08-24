Высадка в Крыму: украинские военные уже вернулись после спецоперации, она носила характер рейда — Юсов 24 августа, 12:45 Крым (Фото:Reuters)

Украинские военные уже вернулись после спецоперации в Крыму, она имела характер рейда, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина.

«Эта операция носила характер рейда. Она показала, что временно оккупированный полуостров находится не только в зоне досягаемости средств поражения украинских Сил безопасности и обороны, но и в зоне досягаемости для проведения соответствующих операций личного состава украинских защитников», — сказал Юсов.

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Он также уточнил, что рейд состоялся на территории мыса Тарханкут, в населенных пунктах Маяк и Еленовка.

По его словам, потерь среди украинского личного состава нет, в то же время россияне понесли потери в силах и средствах, их количество уточняется.

Представитель ГУР Андрей Черняк заявил, что в рамках спецоперации был проведен бой с использованием авиации и плавательных средств.

«Сегодня Главное управление разведки со взаимодействием с военно-морским флотом провели спецоперацию по высадке десанта на полуострове. Задача была выполнена. Противник понес потери», — рассказал Черняк.

В ГУР также отметили, что рейд во временно оккупированный Крым показал, что полуостров находится в зоне досягаемости для дальнейшего проведения таких действий.

В четверг, 24 августа, подразделения ГУР Минобороны провели высадку на территории оккупированного россиянами Крыма, «достигнув всех целей» без потерь. В ГУР сообщили, что эта спецоперация проводилась при взаимодействии с военно-морским флотом. Других официальных подробностей не приводили.

Ранее проект Крым.Реалии сообщил, что в Крыму около 5 утра состоялся бой с участием авиации. Возле села Маяк на мысе Тарханкут слышали взрывы. Это место базирования радиолокационных станций (РЛС) россиян, а по периметру здесь подготовлены позиции для ПВО.



Накануне, 23 августа, Telegram-каналы сообщили о мощном взрыве в Крыму. Источник NV в разведке заявил, что украинские силы поразили систему ПВО возле села Оленевка на Тарханкутском полуострове.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и Крымский ветер заявили о поражении российского берегового ракетного комплекса Бастион. Также писали о поражении радиолокационных станций на мысе Тарханкут.

ГУР заявило об уничтожении российского комплекса С-400 Триумф. Также, по данным ОК Юг, на Херсонщине повредили три пусковые установки С-300.