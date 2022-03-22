«Пусть сдохнет тот Путин». Фоторепортаж НВ со двора киевской многоэтажки, разрушенной и сожженной вражеским огнем 22 марта, 13:53 Цей матеріал також доступний українською Последствия вражеских обстрелов жилых домов в Киеве (Фото:Александр Медведев / НВ)

Обломки от российских снарядов 20 марта повлекли за собой пожар и разрушение в жилом доме в Святошинском районе столицы. Фотографы НВ Наталья Кравчук и Александр Медведев посетили место происшествия.

51-летняя Наталья в момент попадания обломков в дом вместе с мужем смотрела последние новости с фронта. Они услышали мощный взрыв и упали на пол.

Квартира Наталии претерпела масштабные разрушения / Фото: Александр Медведев / НВ

«У нас не получилось выйти из квартиры, когда мы пытались, потому что заклинило дверь, — рассказывает женщина, — Спасибо спасателям, которые помогли выбить дверь».

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Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

В квартире Натальи окна выбило вместе с рамами, а всю мебель вывернуло и разорвало осколками.

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Теперь женщина в ярости комментирует заявления президента РФ Владимира Путина о том, что он «освобождает Украину».

Фото: Александр Медведев / НВ

«Тварь такая. Просто мразь, — говорит пострадавшая. — Я хочу, чтобы все те, кто еще ходит и кричит, что Путин — хороший человек и „освободитель“, пережили то же, и еще в разы хуже. Просто твари и нелюди».

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Взрывная волна повредила также школу, детский сад и соседний дом. Его жительница, 68-летняя Татьяна, в момент взрыва находилась на кухне, готовила. Ее отбросило от плиты к двери. Придя в себя, женщина увидела дым во дворе.

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

«У нас очень много окон вылетело также из дома. Это ужас, — говорит Татьяна. — Мы ходим, смотрим на последствия, и теперь не знаем, как ложиться спать».

Татьяна в момент взрыва находилась на кухне / Фото: Александр Медведев / НВ

Татьяна рассказывает, что ей сейчас страшно. Женщина осталась в Киеве одна, ведь дети уехали.

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

«Чтобы он [Путин] сдох, падло. Чтобы его разорвало, — в ярости говорит женщина и со слезами на глазах продолжает. — Люди гибнут, дети гибнут, остаются ни с чем. Чтобы они провалились, эти русские».

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

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