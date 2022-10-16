Впервые с мая. На прошедшей неделе вырос поток выезжающих из Украины

16 октября, 04:46
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Украинцы чаще покидали страну на прошлой неделе (Фото:Sasu Makinen/Lehtikuva/via REUTERS)

Украинцы чаще покидали страну на прошлой неделе (Фото:Sasu Makinen/Lehtikuva/via REUTERS)

Государственная погранслужба Украины сообщила, что на прошлой неделе впервые с мая выросло число людей, покидающих страну.

Об этом сообщает ВВС.

Пограничники сообщили, что чистый отток людей из страны на прошлой неделе составил 11 тысяч человек. В прошлый раз выезд из Украины превысил въезд после того, как диктатор Владимир Путин объявил в РФ мобилизацию.

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Польские пограничники сообщили, что за неделю поток людей из Украины вырос до 165 тысяч, а количество въезжающих в Украину составило 150 тысяч.

Всего с начала полномасштабного вторжения из Украины в Польшу выехало более 7 миллионов людей. Обратно заехало более 5,2 миллионов.

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В течение 10−11 октября РФ нанесла массированные удары по Украине. Погибли 20 человек, более 100 пострадали. Поражены объекты энергетики в разных городах. Враг применил ракеты и иранские беспилотники Shahed.

Из-за обстрелов инфраструктуры ряд городов и областей остались на время без электроэнергии. Украинцев призвали экономить электричество в пиковые часы.

https://www.youtube.com/watch?v=MqDRFjcOCOc
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Война России против Украины

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