«Выпустить из них кровь». Залужный рассказал о тактике сопротивления в первые дни вторжения РФ 12 мая, 22:21 Уничтоженная техника окупантов, апрель 2022 года (Фото:Сухопутные войска / Telegram)

Подготовка к нападению большой группировки российских войск определила способ противостояния — нанесение максимальных потерь личному составу врага.

Об этом в документальном фильме Дмитрия Комарова, который 12 мая показал телеканал 1+1, рассказал главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

"Весь комплекс учений, которые мы проводили, комплекс замыслов, который мы рассмотрели, натолкнул нас на мысль о том, что может в данной ситуации сработать. Этот вариант заключался в том, что мы должны были в кратчайшие сроки нанести противнику максимальные потери, выпустить из него кровь», — сказал главнокомандующий.

Видео дня

Считалось, что это заставит россиян отказаться от активных действий на всей территории Украины, и это сработало, отметил Залужный.

«Даже за счет оставления определенной территории оттягивать противника, жечь в тех местах, где техника останавливалась и ждала, пока через двое суток приедут ее заправлять», — вспомнил он события 2022 года.