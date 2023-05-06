Выпустили более 400 снарядов. Оккупанты обстреляли Херсонскую область, есть раненые

6 мая, 08:36
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Последствия российских обстрелов Берислава Херсонской области (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)

Последствия российских обстрелов Берислава Херсонской области (Фото:Херсонская ОВА/Telegram)

Российская оккупационная армия за сутки 71 раз обстреляла Херсонскую область, выпустив 411 снарядов из тяжелой артиллерии, Градов, танков, БПЛА и авиации. В результате атак два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он отметил, что город Херсон армия РФ обстреляла 11 раз. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию завода в Херсоне и здание церкви Бериславского района.

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За минувшие сутки из деоккупированной части Херсонской области было эвакуировано 155 человек, добавил Прокудин.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Обстрел Раненые Херсонская область Война России против Украины Александр Прокудин

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