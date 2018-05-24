Выпускные торжества. Отменят ли линейки в школах из-за случаев отравления газом

Линейки и выпускные торжества в Украине не будут отменены из-за случаев отравления детей неизвестным веществом, сообщил первый заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Он отметил, что четыре случая, которые произошли в разных регионах с отравлением детей, имеют разные причины. Напомню, такие инциденты произошли в учебных заведениях Черкасс, Новомосковска, Николаева и Харькова. По словам Ковтунца, в двух случаях причиной отравления детей, скорее всего, стали хулиганские действия школьников. Дети использовали перечный газовый баллончик.

Однако меры безопасности во время проведения линеек и выпускников все равно будут усилены, сообщил Ковтунец.

В Харьковской школе №3, где накануне был распылен неизвестный газ, вчера продолжилось обучение, рассказал заместитель председателя Харьковской ОГА Анатолий Бабичев.

Четыре случая, которые произошли в разных регионах с отравлением детей, имеют разные причины

В общем после инцидента 35 учеников попали в больницу, однако сейчас все дети находятся дома. Правоохранители выясняют, какой именно газ был применен. Бабичев также добавил, что праздничные линейки по случаю окончания учебного года в регионе отменять не будут.

"Рекомендовали, чтобы линейки проводили не слишком длинные, 30-40 минут. На улице жарко. Без лишних выступлений, поздравлений. Небольшой праздник, а все остальное продолжайте в классе", - подчеркнул Бабичев.

В школе №3 диверсии не было. Дети распылили газ, играя баллончиком. Об этом сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес. Однако с первого сентября все школы города будут под охраной за счет бюджета города, добавил он.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал Национальный полицию и СБУ проверить, есть ли связь между случаями распыления слезоточивого газа в школах разных областей. Кроме того, он дал поручение правоохранительным органам также выяснить, кто именно продает детям баллончики с газом.

Меры безопасности во время проведения линеек и выпускников все равно будут усилены

Причины отравления более 50 человек 8 мая в Черкасской школе №8 до сих пор не установлены. Об этом рассказал директор департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета Сергей Воронов.

"Просим привлечь патрульную полицию, ДСНС, установить пункты хотя бы в микрорайонах, а также патрули скорой помощи", - призвал Воронов.

Именно с этого инцидента начались массовые отравления в учебных заведениях неизвестными веществами. Однако в самих Черкассах линейки по случаю окончания учебного года не отменять. Городская власть уже обратилась в полицию, чтобы они усилили охрану и патрулирование улиц в этот период, сообщил Воронов.

21 мая, в понедельник, в школе №6 госпитализировали 40 учеников через неизвестное вещество. Угрозы их жизни врачи не обнаружили.