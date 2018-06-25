Большинство выпускников выбирают вуз. Почему в Украине непопулярно профессиональное техническое образование

В странах, где есть спрос на технические профессии, соответственно, и образование будет качественным

Лишь 20% выпускников школ в Украине продолжают обучение в учреждениях профессионального образования. Против 40% в европейских странах. Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, отмечая престижность профессионального образования. По словам Гриневич, профессиональное образование в Украине имеет неэффективную сеть, а оборудование, имеющееся в таких учебных заведениях, изношено на 60-100%. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Качественное профильное обучение

Министерство образования утвердило проект Концепции реформирования профессионального образования, занимается разработкой закона О профессиональном образовании и готовит совместный инфраструктурный проект с Евросоюзом.

Гриневич отметила следующее: "Поощрение развития государственно-частного партнерства - наша цель, и мы активно искали пути, которым может быть реализовано это поощрение. Однако, когда я была в Германии, узнала, что там работодатели не получают поощрения за участие в обучении детей. Единственное - государство оплачивает специалистов, работающих с детьми, в частности на производстве ".

Из-за устаревших методики и оборудования для обучения образование становится непрогрессивным для современных реалий

С 2017 года заказ на специальности общегосударственного значения выделяется 119 млн грн. в год. Гриневич также добавила, что "в 2018 году удвоили финансирование на открытие учебно-практических центров - выделили 100 млн". За эти деньги, по ее словам, можно открыть 50 учебно-практических центров.

Спрос на профтехобразование в стране высокий, отметил первый заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец. Но учебные заведения не обеспечивают обучение на должном качественном уровне, поэтому люди туда и не поступают.

"Спрос на профессиональное образование выше, чем на высшее образование. Но на хорошое, высококачественное. Значительная часть наших заведений образования, к сожалению, вынуждена готовить по старым технологиям, по старым стандартам. Там, где готовят хороших специалистов, например, токарей, сварщиков, спрос на эти специальности очень большой. Выпускники таких заведений высоко ценятся в Польше. У нас, по некоторым данным Службы занятости, на одну вакансию с высшим образованием приходится 5 вакансий без высшего образования", - рассказал Ковтунец.

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В реформе профессионального образования важны инвестиции в ее модернизацию и постепенный перевод колледжей из системы высшего образования на уровень фахового образования перед высшим, добавил чиновник.

Профессии, кторые нужны рынку

Еще одно направление работы министерства - формирование национальной системы квалификаций. Учреждения профессионального образования должны готовить специалистов, необходимых рынку, добавил Ковтунец. Система профессионального образования в Украине работала еще по схемам Советского Союза, напомнил замминистра.

Для украицев престижным образом является обучение именно в вузе

Еще некоторое время назад не так сильно были нужны токари, но с восстановлением оборонной промышленности эта профессия приобрела новую популярность. Чиновник выразил надежду, что до конца года все же заработает Национальное агентство квалификаций, и ситуация на рынке труда станет более понятной.

Денег, которые сейчас вкладывают в систему профессионального образования, для решения проблем не хватит. Поскольку многие годы оно было недофинансированным, отметил эксперт по образовательным вопросам реанимационного пакета реформ Владимир Бахрушин. Есть проблемы с материальной базой, качеством преподавателей и низкими зарплатами для них, добавил он. Профессиональное образование, по его словам, в целом специалистов из ненужных профессий не готовит. Но проблемы с трудоустройством все же возникают. Проблема - в динамичности рынка труда, добавил он.

"Те, кто вступают после школы, около 77% трудоустраиваются. Рынок труда очень динамичен. В 2008 году можно было прогнозировать, что у нас будет стабильный рынок труда в области автомобилестроения. Произошел глобальный кризис, объем производства сократился в 5-6 раз, и в течение одного года ситуация кардинально изменилась", - отметил Бахрушин.

В Украине работать непрестижно

Довольно часто в учреждения профессионального образования вступают не только ученики после 9 и 11 классов, но и люди за 30 и более лет, которые намерены изучить новую профессию или повысить квалификацию, добавил эксперт.

Технические специальности обесцениваются в Украине, что приводит к упадку производства и промышленности

Украина имеет большой процент населения с высшим образованием, идти учиться на технические или рабочие специальности здесь некоторое время было непопулярно, отметила куратор экспертно-аналитического центра HeadHunter Украина Ирина Брицкая. Это, по ее словам, привело к тому, что сейчас компании, которые имеют свои производства, не могут закрыть вакансии.

Так же на три месяца с начала действия безвизового режима выезжают за границу работать украинские электрики, слесари и т.д., добавила она. Разница в зарплатах на сезонные специальности между Украиной и ЕС, по ее словам, составляет в 2-3 раза. Работники технических специальностей в Украине могут получать зарплату в размере 100-200 евро. За рубежом это уже суммы около 500-700 долларов.

С этого года техникумы и колледжи, которые готовят младших специалистов на базе 9 классов, должны полностью перейти на новые программы профильного среднего образования, рассчитанные на 2 года.