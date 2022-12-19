До 100 тысяч гривен. Сколько выплачивают военным в случае ранений во время войны и кто может получить выплаты

19 декабря, 15:12
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Выплаты военным во время войны — кто и как может получить компенсацию за ранение (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Выплаты военным во время войны — кто и как может получить компенсацию за ранение (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Военнослужащие в Украине могут оформить документы для получения помощи при ранении на войне. Размер помощи может достигать 100 тысяч гривен и зависит от нескольких факторов.

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Украинские военнослужащие, получившие ранения при выполнении боевого задания, имеют право на единовременную денежную выплату. Для этого необходимо обратиться с пакетом документов о состоянии здоровья в органы ВЛК.

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Согласно Закону Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей, Военнослужащие смогут получать помимо своей зарплаты и доплат за участие в боевых действиях одноразовую выплату за ранения.

Размер выплаты за ранение военнослужащим

Размер единовременной денежной помощи зависит от серьезности ранения военнослужащего.

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В случае наступления инвалидности в результате травмы или болезни, полученной во время прохождения службы, предусматриваются следующие выплаты:

  • лицам с инвалидностью I группы - в размере 60-месячного денежного довольствия;
  • лицам с инвалидностью II группы - в размере 54-месячного денежного довольствия;
  • лицам с инвалидностью III группы - в размере 48-месячного денежного довольствия.

Помощь военным, получившим ранения (контузии, травмы или увечья) без установления инвалидности, зависит от степени потери трудоспособности и выплачивается в размере, определяемом в процентах от 3-летнего денежного довольствия.

Документы для получения компенсации за ранение

Военнослужащему для военно-врачебной комиссии, в случае получения им травм, контузии, увечья во время прохождения военной службы необходимо обратиться к начальнику Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных Сил Украины или к начальнику Региональной штатной военно-врачебной комиссии. Следует собрать такой пакет документов:

  • Направление или заявление на проведение военно-больничной комиссии;
  • Паспорт гражданина Украины и его заверенная копия;
  • Для рядового либо сержантского состава нужно предъявить военный билет и их заверенную копию, а также справку о прохождении военной службы;
  • Для офицеров ― удостоверение или военный билет офицера запаса и его заверенную копию и выписку из послужного списка;
  • Все медицинские документы, характеризующие состояние здоровья военнослужащего до начала прохождения военной службы, во время прохождения военной службы и после увольнения;
  • Документы военно-врачебной экспертизы: свидетельство о болезни, справка ВЛК, оригиналы и их заверенные копии;
  • Справка об обстоятельствах травмы или ее заверенная копия и/или заверенная копия Акта о несчастном случае;
  • В случае участия в АТО (ООС) справки воинской части о сроках непосредственного участия в боевых действиях, боевых действиях на территории других стран, участия в ММО, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, испытании ядерного оружия и их заверенные копии;
  • Удостоверение участника боевых действий и заверенная копия;
  • Если принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС или пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, необходимо предъявить удостоверение и его заверенную копию.
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Если принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС или пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, необходимо предъявить удостоверение и его заверенную копию.

Обязательно нужно предоставить финансовой службе воинской части реквизиты банковской карты любого украинского банка, в случае отсутствия - документы для открытия банковского счета и убедиться, что издан приказ о причислении к воинской части и вступлении в должность.

Выплата единовременного пособия производится в порядке очередности в соответствии с датой подачи документов после получения Министерством обороны средств, предусмотренных на эти цели.

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Выплаты за ранения – кто имеет право получить

  • военнослужащие в случае ранения (контузии, травмы или увечья) без установления инвалидности, причиненной при исполнении обязанностей военной службы;
  • военнослужащие, получившие инвалидность во время прохождения воинской службы;
  • лица, которые окончили военную службу, однако получили инвалидность в результате ее прохождения, не позднее чем через 3 месяца после увольнения.
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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Выплаты Война России против Украины

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