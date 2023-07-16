Выплаты ВПЛ: правительство утвердило особенности оказания помощи и условия для переселенцев за границей 16 июля, 08:10 Исключения когда будут выплачивать помощь и в случае пребывания ВПЛ за рубежом (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

С 1 августа меняется порядок предоставления государственной помощи на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). В частности, есть исключения когда будут выплачивать помощь и в случае пребывания переселенцев за рубежом.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.

Исключения для ВПЛ: командировки, лечение, уход за больным ребенком

Напомним, что средства не будут выплачивать в случае пребывания человека со статусом ВПЛ за рубежом более 30 дней подряд. Однако из этого правила есть исключения.

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Отныне в период пребывания за границей не будут включать:

— дни служебной командировки;

— оздоровление детей;

— стажировка;

— лечение;

— реабилитация.

Все эти случаи должны подтверждаться соответствующими документами, в частности по приглашению принимающей стороны.

Кроме этого, не будут включать дни пребывания за границей в связи с.:

— смертью членов семьи лица и его родственников;

— уходом за больным ребенком в возрасте до 18 лет;

— пребыванием в учреждениях здравоохранения, судебных и правоохранительных органах, из-за чего лицо не по собственному желанию не могло вернуться из-за границы и может подтвердить такие обстоятельства документально.

Факт нахождения гражданина за границей проверяется Министерством финансов совместно с Госпогранслужбой, через информацию, которая содержится в государственных реестрах.

Выплаты ВПЛ продлили до конца января 2024 года

Для всех внутренне перемещенных лиц, которые получают помощь сейчас, с 1 августа 2023 года будет автоматически продлена выплата помощи еще на 6 месяцев, до конца января 2024 года.

Помощь продолжается для всех ВПЛ, которые проживают в Украине и являются внутренне перемещенными лицами в размерах:

— для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс грн;

— для других лиц — 2 тыс грн.

Обращаем внимание, что гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.