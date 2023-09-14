Выплаты ВПЛ: в каких областях переселенцы могут получить новую денежную помощь — как зарегистрироваться
Переселенцы (Фото:adm.dp.gov.ua)
Немецкий союз Arbeiter Samariter Bund (ASB) оказывает денежную помощь украинцам в двух областях.
Финансовую помощь смогут получить переселенцы, которые сейчас проживают в Ивано-Франковской и Львовской областях.
Кто и как может получить денежную помощь от ASB
Получить финансовую помощь могут граждане со статусом ВПЛ, проживающие в Ивано-Франковской и Львовской областях и еще не получали денежной помощи в течение июля-сентября 2023 года.
Чтобы получить помощь нужно заполнить и отправить анкету по ссылке.
После этого будет составлен перечень домохозяйств, которые получают многоцелевую финансовую помощь от ASB. Обратите внимание, что опрос еще не является гарантией включения в программу предоставления помощи.
В заявке следует отметить следующее:
— электронная почта;
— фото;
— ФИО;
— номер телефона;
— текущее место жительства;
— стать;
— дата рождения;
— количество членов домохозяйства;
— общий совокупный доход домохозяйства в месяц;
— данные паспорта или ID-карты;
— РНОКПП (индивидуальный налоговый номер);
— номер справки ВПЛ.
Граждане, которые пройдут отбор в программу, будут проинформированы об этом дополнительно.
Кто из переселенцев может получать 8500 гривен на семью в течение 6 месяцев
Датский совет по делам беженцев при поддержке Европейского Союза предоставляет целевую денежную помощь украинцам для аренды надлежащего жилья. Помощь предоставляется переселенцам в Днепропетровской области, а именно: Кривой Рог, Желтые Воды, Каменское, Новомосковск, Новомосковск, Павлоград.
Размер помощи (в месяц) зависит от количества членов семьи:
— 1−3 — 6 500 грн;
— 4 — 7 000 грн;
— 5+ - 8 500 грн.
Общий размер помощи на семью составляет от 39 000 до 51 000 грн. Финансовая поддержка на аренду жилья рассчитана на 6 месяцев и будет выплачена двумя частями: первая часть (за первые 3 месяца) в течение 1−2 недель после одобрения поданной заявки и вторая часть (за остальные 3 месяца) через 3 месяца после выплаты первой части.
В приоритете на помощь следующие категории населения.
Чтобы получить финансовую поддержку, необходимо заполнить и отправить запрос по этой ссылке.
Заполнение заявки на получение помощи еще не гарантирует ее получения. Каждый запрос будет рассматриваться отдельно, в личном порядке.