Выплаты ВПЛ: в каких областях переселенцы могут получить новую денежную помощь — как зарегистрироваться 14 сентября, 14:54 Переселенцы (Фото:adm.dp.gov.ua)

Немецкий союз Arbeiter Samariter Bund (ASB) оказывает денежную помощь украинцам в двух областях.

Финансовую помощь смогут получить переселенцы, которые сейчас проживают в Ивано-Франковской и Львовской областях.

Кто и как может получить денежную помощь от ASB

Получить финансовую помощь могут граждане со статусом ВПЛ, проживающие в Ивано-Франковской и Львовской областях и еще не получали денежной помощи в течение июля-сентября 2023 года.

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Чтобы получить помощь нужно заполнить и отправить анкету по ссылке.

После этого будет составлен перечень домохозяйств, которые получают многоцелевую финансовую помощь от ASB. Обратите внимание, что опрос еще не является гарантией включения в программу предоставления помощи.

В заявке следует отметить следующее:

— электронная почта;

— фото;

— ФИО;

— номер телефона;

— текущее место жительства;

— стать;

— дата рождения;

— количество членов домохозяйства;

— общий совокупный доход домохозяйства в месяц;

— данные паспорта или ID-карты;

— РНОКПП (индивидуальный налоговый номер);

— номер справки ВПЛ.

Граждане, которые пройдут отбор в программу, будут проинформированы об этом дополнительно.

Кто из переселенцев может получать 8500 гривен на семью в течение 6 месяцев

Датский совет по делам беженцев при поддержке Европейского Союза предоставляет целевую денежную помощь украинцам для аренды надлежащего жилья. Помощь предоставляется переселенцам в Днепропетровской области, а именно: Кривой Рог, Желтые Воды, Каменское, Новомосковск, Новомосковск, Павлоград.

Размер помощи (в месяц) зависит от количества членов семьи:

— 1−3 — 6 500 грн;

— 4 — 7 000 грн;

— 5+ - 8 500 грн.

Общий размер помощи на семью составляет от 39 000 до 51 000 грн. Финансовая поддержка на аренду жилья рассчитана на 6 месяцев и будет выплачена двумя частями: первая часть (за первые 3 месяца) в течение 1−2 недель после одобрения поданной заявки и вторая часть (за остальные 3 месяца) через 3 месяца после выплаты первой части.

В приоритете на помощь следующие категории населения.

Чтобы получить финансовую поддержку, необходимо заполнить и отправить запрос по этой ссылке.

Заполнение заявки на получение помощи еще не гарантирует ее получения. Каждый запрос будет рассматриваться отдельно, в личном порядке.