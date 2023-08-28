Выплаты ВПЛ: стало известно, сколько переселенцев перестали получать помощь после верификации

28 августа, 12:40
Поделиться:
Кто из ВПЛ потерял выплаты от государства (Фото:НБУ)

Кто из ВПЛ потерял выплаты от государства (Фото:НБУ)

Около 130 тысячам внутренне перемещенных лиц перестали начислять помощь от государства после верификации, которая началась 1 августа.

Читайте также:
Соцвыплаты и денежная помощь-2023: что изменится с 1 сентября

Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак в эфире телемарафона.

Выплаты ВПЛ потеряли: украинцы за границей, умершие и те, кто зарегистрировался в нескольких общинах

Видео дня

По словам Дарьи Марчак, 109 тысяч человек, которые получали помощь для ВПЛ, на самом деле проживали за границей.

«По крайней мере, 1,5 месяца до 1 августа они постоянно находились за границей и таким образом, скорее всего, эти граждане получают помощь от других государств — они не являются внутренне перемещенными лицами», — сказала чиновница.

Также еще почти 10 тысяч граждан, которые получали выплаты, уже умерли. Кроме того, еще около 10 тысяч украинцев одновременно получали помощь, будучи зарегистрированными в нескольких общинах. Им выплаты прекратились также.

Как отметила Дарья Марчак, речь не идет о наказании определенных лиц, а об упорядочении выплаты помощи для ВПЛ. И это позволяет фокусировать ресурс именно на тех гражданах, которые являются внутренне перемещенными лицами.

Читайте также:
Субсидии-2023: как ВПЛ получить помощь на новом месте — какие документы нужны

Кто еще может потерять выплаты ВПЛ

Также есть категории граждан, которым могут прекратить начисление выплат. С 1 сентября вступает в силу вторая часть изменений об упорядочении получателей помощи для ВПЛ.

«Если семья или получатель помощи для ВПЛ после вступления в силу постановления — с середины июля до 1 сентября — или приобрел новое транспортное средство (мы не говорим о транспортных средствах, которые покупаются волонтерами для ВСУ), или приобрел новое жилье или земельный участок, или облигации внутреннего государственного займа на сумму более 100 тысяч грн, таким гражданам будет прекращено начисление выплат», — сказала первый заместитель министра социальной политики.

Вот полный список категорий ВПЛ, которых в сентябре могут лишить выплат.

Читайте также:
Субсидия-2023: стало известно, имеют ли право на льготу ВПЛ, проживающие в жилье без договора аренды

Помощь ВПЛ продлили до января 2024 года

Остальные категории переселенцев будут продолжать получать ежемесячное пособие до конца января 2024 года. Напомним, сроки выплат были автоматически продлены 1 августа на полгода (до конца января 2024 года). После этого периода выплаты снова пересмотрят.

Помощь продолжается для всех ВПЛ, проживающих в Украине и являющихся внутренне перемещенными лицами в размерах:

— для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс грн;

— для других лиц — 2 тыс грн.

Гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.

Читайте также:
Пенсии и выплаты ВПЛ. Правительство продлило сроки и согласовало новые варианты идентификации получателей выплат в Ощадбанке
Редактор: Святослав Василик

Теги:   Соцвыплаты Переселенцы Проверка Денежная помощь Украинцы за границей Верификация ВПЛ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X