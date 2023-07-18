Выплаты ВПЛ. Рожденные после начала войны дети переселенцев смогут получать государственную помощь 18 июля, 13:47 Дети, которые родились у переселенцев во время войны, имеют право на госпомощь (Фото:jarmoluk/pixabay.com)

После внедрения нового порядка получения выплат ВПЛ с 1 августа государственную помощь на проживание смогут получать дети внутренне перемещенных лиц, которые родились после 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщают в Министерстве социальной политики.

Дети, которые родились у переселенцев во время войны, имеют право на 3 тыс грн помощи

Новый порядок получения выплат ВПЛ с 1 августа урегулирует проблему, которая возникала с получением помощи на детей, которые родились у внутренних переселенцев после перемещения и их задекларированным местом жительства считалось место, куда переехали родители.

Видео дня

Таким образом, помощь на проживание в размере 3000 грн будут назначать на детей, рожденных после 24 февраля 2022 года у родителей со статусом ВПЛ, если родителям также назначат такую помощь.

Как и всем переселенцам выплаты будут предоставлять в течение шести месяцев с возможностью продления на такой же срок для отдельных категорий переселенцев.

Выплаты ВПЛ продлили до конца января 2024 года

Для всех внутренне перемещенных лиц, которые получают помощь сейчас, с 1 августа 2023 года будет автоматически продлена выплата помощи еще на 6 месяцев, до конца января 2024 года.

Помощь продолжается для всех ВПЛ, которые проживают в Украине и являются внутренне перемещенными лицами в размерах:

— для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс грн;

— для других лиц — 2 тыс грн.

Обращаем внимание, что гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.

Напомним, на май 2023 года в Украине с начала полномасштабного вторжения рф родилось 48 321 младенец.