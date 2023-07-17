Выплаты ВПЛ. Кого из переселенцев лишают помощи с 1 августа

17 июля, 11:14
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Кого из переселенцев, которые находились за границей, лишат выплат (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Кого из переселенцев, которые находились за границей, лишат выплат (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Отныне украинцев, которые находятся за границей в течение 45 дней без веских на то причин, не будут считать внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) и лишат государственных выплат.

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Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире общенационального телемарафона.

Выплат лишат тех, кто находится за границей без веских причин

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«Если человек по состоянию на 15 июля минимум в течение 30 дней без серьезных оснований находится за границей и до момента назначения помощи на 1 августа не вернулся в Украину, то есть он более 45 дней совокупно находится за границей, то тогда он выбрал не внутреннее, а внешнее перемещение. А помощь направляется на тех, кто является внутренне перемещенными лицами», — пояснила Дарья Марчак.

Чиновница отметила, что у государства есть информация о выезде человека за границу. Заместитель напомнила и о том, что с 1 августа прекратят государственные выплаты тем лицам, которые вернулись к месту жительства, и тем, кто находится за границей на постоянной основе.

Напомним, ранее сообщалось, что выплаты не будут продолжать ВПЛ, которые:

— находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоравливал ребенка и др;)

— вернулись к покинутому месту жительства;

— отбывают наказание в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм.

Также с 1 сентября помощь не продлевается для граждан, чье имущественное положение позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства.

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Выплаты ВПЛ продлили до января 2024 года

Для всех внутренне перемещенных лиц, которые получают помощь сейчас, с 1 августа 2023 года будет автоматически продлена выплата помощи еще на 6 месяцев, до конца января 2024 года.

Помощь продолжается для всех ВПЛ, которые проживают в Украине и являются внутренне перемещенными лицами в размерах:

— для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс грн;

— для других лиц — 2 тыс грн.

Обращаем внимание, что гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.

Выплат лишат тех, кто находится за границей без веских причин
https://www.youtube.com/watch?v=7KhNhXXbWsk
Редактор: Святослав Василик

Теги:   Соцвыплаты Переселенцы Денежная помощь Украинцы за границей ВПЛ

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