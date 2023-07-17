Выплаты ВПЛ. Кого из переселенцев лишают помощи с 1 августа 17 июля, 11:14 Кого из переселенцев, которые находились за границей, лишат выплат (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Отныне украинцев, которые находятся за границей в течение 45 дней без веских на то причин, не будут считать внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) и лишат государственных выплат.

Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире общенационального телемарафона.

Выплат лишат тех, кто находится за границей без веских причин

Видео дня

«Если человек по состоянию на 15 июля минимум в течение 30 дней без серьезных оснований находится за границей и до момента назначения помощи на 1 августа не вернулся в Украину, то есть он более 45 дней совокупно находится за границей, то тогда он выбрал не внутреннее, а внешнее перемещение. А помощь направляется на тех, кто является внутренне перемещенными лицами», — пояснила Дарья Марчак.

Чиновница отметила, что у государства есть информация о выезде человека за границу. Заместитель напомнила и о том, что с 1 августа прекратят государственные выплаты тем лицам, которые вернулись к месту жительства, и тем, кто находится за границей на постоянной основе.

Напомним, ранее сообщалось, что выплаты не будут продолжать ВПЛ, которые:

— находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоравливал ребенка и др;)

— вернулись к покинутому месту жительства;

— отбывают наказание в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм.

Также с 1 сентября помощь не продлевается для граждан, чье имущественное положение позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства.

Выплаты ВПЛ продлили до января 2024 года

Для всех внутренне перемещенных лиц, которые получают помощь сейчас, с 1 августа 2023 года будет автоматически продлена выплата помощи еще на 6 месяцев, до конца января 2024 года.

Помощь продолжается для всех ВПЛ, которые проживают в Украине и являются внутренне перемещенными лицами в размерах:

— для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс грн;

— для других лиц — 2 тыс грн.

Обращаем внимание, что гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.

Выплат лишат тех, кто находится за границей без веских причин https://www.youtube.com/watch?v=7KhNhXXbWsk