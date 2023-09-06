Выплаты ВПЛ: как и на сколько планируют увеличить помощь переселенцам в 2024 году 6 сентября, 12:40 Помощь ВПЛ в 2024 году (Фото:Єлизавета Сергієнко/Прес-центр НБУ)

Правительство со следующего года планирует увеличить денежную помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

Увеличение выплат ВПЛ за счет оптимизации нынешних расходов

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«Оптимизируется процесс выплат на предмет того, если у человека заработная плата 50 тысяч гривен и больше, если человек может себе позволить купить новую машину, то 2 000 гривен от государства ему не так надо, как многодетной семье, маме одинокой с ребенком. Те, кто в этом нуждаются, должны получать больше, потому что все-таки 2 000 гривен — это очень мало», — рассказала Верещук.

Именно благодаря оптимизации расходов на социальные выплаты, правительство планирует увеличить денежную помощь для некоторых переселенцев. Ее новый размер пока что неизвестен. Точнее можно будет говорить после утверждения бюджета на 2024 год.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения, размер выплат для переселенцев не менялся.

Какие выплаты от государства получают ВПЛ

Напомним, сроки выплат ВПЛ были автоматически продлены 1 августа на полгода (до конца января 2024 года). После этого периода выплаты снова пересмотрят.

Помощь продолжается для всех ВПЛ, проживающих в Украине и являющихся внутренне перемещенными лицами в размерах:

— для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс грн;

— для других лиц — 2 тыс грн.

Гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.