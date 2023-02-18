Каждый должен знать свои права. На каких основаниях отказывают в регистрации внутренне перемещенным лицам и как это предотвратить

18 февраля, 07:00
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На каких основаниях отказывают в регистрации внутриперемещенным лицам (Фото:Fotoreserg/depositphotos)

На каких основаниях отказывают в регистрации внутриперемещенным лицам (Фото:Fotoreserg/depositphotos)

Рассказываем, по каким основаниям отказывают в регистрации внутренне перемещенным лицам, какие пути решения и предупреждения таких ситуаций.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа прямо определен Порядком оформления и выдачи справки о взятии на учет ВПЛ, утвержденным постановлением Кабмина от 1 октября 2014 г. № 509 (далее – Порядок). При этом на практике встречается больше оснований для отказа.

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При каких обстоятельствах могут отказать в регистрации ВПЛ

1. Отсутствуют обстоятельства, вызвавшие внутреннее перемещение:

Лицо должно считаться внутренне перемещенным в соответствии с положениями законодательства, действующими на момент его обращения. Например, если человек переместился в январе 2023 года из г. Одесса, он не будет ВПЛ, поскольку г. Одесса не включен в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ.

2. У государственных органов имеются сведения о предоставлении заведомо ложных сведений для получения справки:

Например, лицо представило фиктивный договор аренды, который якобы должен подтвердить перемещение из г. Харькова.

3. Заявитель потерял документы, удостоверяющие личность (до их восстановления):

В случае отсутствия оригинала документа, удостоверяющего личность, можно предъявить:

  • е-паспорт;
  • е-паспорт для выезда за границу;
  • е-Документ;
  • справку о предоставлении документов для оформления паспорта гражданина Украины, выданную компетентными органами.

Если эти документы отсутствуют и установить личность не удается, то отказ законный.

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4. Отсутствует регистрация места жительства и доказательства, подтверждающие факт проживания на территории, с которой произошло перемещение:

Подтвердить факт проживания можно используя такие документы:

  • справки ОК-5 или ОК-7;
  • договор аренды;
  • военный билет со сведениями о прохождении военной службы;
  • трудовая книжка с записями о трудовой деятельности;
  • документ, подтверждающий право собственности на движимое или недвижимое имущество;
  • свидетельство о базовом общем среднем образовании;
  • аттестат о полном среднем образовании;
  • документ о профессионально-техническом образовании;
  • документ о высшем образовании (научная степень);
  • справка с места обучения;
  • медицинские документы;
  • фотографии;
  • видеозаписи и т. д.

Если лицо предоставило соответствующие доказательства, свидетельствующие, что он проживал на этой территории до перемещения, то отказ незаконный.

5. Доказательства, предоставленные заявителем для подтверждения факта проживания на территории административно-территориальной единицы, не подтверждают такой факт:

Если лицо предоставило соответствующие доказательства, но они не свидетельствуют, что он проживал на этой территории до перемещения, а, например, в 2020-2021 годах согласно договору аренды, то отказ законный.

6. Фактическое место жительства не совпадает с местом прописки:

Должным доказательством фактического проживания является:

  • Состояние на учете как плательщик ЕСВ на территории, перемещение с которой дает право на регистрацию как ВПЛ.
  • Оплата за IV квартал 2021 года или весь 2021 год ЕСВ в населенном пункте, с которого произошло перемещение.

При предоставлении этих доказательств отказ незаконный.

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7. Лицо перемещено в пределах одной территориальной общины:

В Минсоцполитики считают, что это незаконный отказ.

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8. Рождение ребенка в ВПЛ не предоставляет такому ребенку права на справку ВПЛ:

Незаконный отказ, потому что согласно абз. 5 п. 6 Порядка, справку получает каждый ребенок, в том числе прибывший без сопровождения родителей, законного представителя, а также ребенок, родившийся у внутренне перемещенного лица.

Как поступить, если вам незаконно отказывают в регистрации ВПЛ

Обязательно требуйте письменный отказ и запомните, что результатом предоставления какой-либо административной услуги является его предоставление или письменный отказ в предоставлении. Устный отказ не носит юридический характер и не может быть обжалован.

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Редактор: Алена Дука

Теги:   Соцвыплаты Деньги Война в Украине Госпомощь ВПЛ

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