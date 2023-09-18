Выплаты ВПЛ: стало известно, получат ли помощь украинцы, вернувшиеся из-за границы 18 сентября, 11:21 Указательный знак на польско-украинской границе (Фото:REUTERS/Kacper Pempel/File Photo)

Граждане Украины, которые будут возвращаться из-за границы, будут иметь право на пособие на проживание для внутренне перемещенных лиц.

Об этом заявила в эфире общенационального телемарафона вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук

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Украинцы, вернувшиеся из-за границы, будут получать выплаты ВПЛ

Граждане Украины, которые будут возвращаться из-за границы, будут иметь право на выплаты для внутренне перемещенных лиц. Правда, помощь будут назначать не сразу, а через 15−30 дней.

«Мы проводили совещание 12 сентября и собственно готовим изменения в постановление № 709, которые будут предусматривать срок, после которого людям могут восстановить выплаты. Сейчас этот вопрос обсуждается, но сразу скажу, мы обсуждаем вопрос 15−30 дней, это тот срок, после которого людям восстановят выплаты, если человек вернулся жить. А также мы имеем еще одно направление. К примеру, человек выехал из Мариуполя сразу в 2022 году в Европу и проживал там, хочет вернуться, и таким людям также будут начислять выплаты. Мы хотим, чтобы люди возвращались и знали, что могут здесь рассчитывать на помощь от государства», — отметила Верещук.

Изменения в постановление планируют принять до конца сентября.

Дополнительные средства на поддержку ВПЛ

Расходы на поддержку внутренне перемещенных лиц в этом году хотят дополнительно увеличить на 16,5 млрд грн. Соответствующий законопроект парламент должен рассмотреть уже вскоре.

Государственная поддержка переселенцев предусматривает:

— помощь на проживание в размере 2000 грн на взрослого человека в месяц и 3000 грн на ребенка или лицо с инвалидностью;

— помощь по оплате коммунальных услуг в местах компактного поселения;

— помощь по программе Прихисток.

Выплаты переселенцам от государства продлили до января 2024 года

Напомним, сроки выплат ВПЛ были автоматически продлены 1 августа на полгода (до конца января 2024 года). После этого периода выплаты снова пересмотрят.

Помощь продолжается для всех ВПЛ, которые проживают в Украине и являются внутренне перемещенными лицами.

Гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.

В сентябре часть переселенцев лишили выплат после того, как в Украине вступили в силу новые правила начисления денежной помощи для ВПЛ. Отныне при назначении помощи будет учитываться имущественное положение переселенцев.