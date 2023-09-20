Выплаты ВПЛ: стало известно, получат ли украинские беженцы помощь при возвращении из-за границы 20 сентября, 10:18 Беженцы (Фото:depositphotos/halfpoint)

Украинские беженцы будут получать государственную финансовую поддержку до момента, когда смогут найти работу и арендовать жилье.

Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак в эфире национального телемарафона.

Кто из беженцев будет иметь право на выплаты ВПЛ

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Украинские беженцы, которые сейчас проживают за границей, смогут оформить выплаты для переселенцев при возвращении в Украину.

По словам Дарьи Марчак, помощь предназначена для адаптации беженцев в Украине и будет предоставляться до того момента, когда семья сможет найти работу и арендовать жилье.

Граждане при возвращении из-за границы будут иметь право на выплаты ВПЛ:

— если они не имеют места жительства вследствие разрушения дома;

— если жилье находится на оккупированной территории или в зоне боевых действий.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук также сообщила, что граждане Украины, которые будут возвращаться из-за границы, будут иметь право на выплаты для внутренне перемещенных лиц. Правда, помощь будут назначать не сразу, а через 15−30 дней.

Дополнительные средства на поддержку ВПЛ

Расходы на поддержку внутренне перемещенных лиц в этом году хотят дополнительно увеличить на 16,5 млрд грн. Соответствующий законопроект парламент должен рассмотреть уже вскоре.

Государственная поддержка переселенцев предусматривает:

— помощь на проживание в размере 2000 грн на взрослого человека в месяц и 3000 грн на ребенка или лицо с инвалидностью;

— помощь по оплате коммунальных услуг в местах компактного поселения;

— помощь по программе Прихисток.

Выплаты переселенцам от государства продлили до января 2024 года

Напомним, сроки выплат ВПЛ были автоматически продлены 1 августа на полгода (до конца января 2024 года). После этого периода выплаты снова пересмотрят.

Помощь продолжается для всех ВПЛ, которые проживают в Украине и являются внутренне перемещенными лицами.

Гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.

В сентябре часть переселенцев лишили выплат после того, как в Украине вступили в силу новые правила начисления денежной помощи для ВПЛ. Отныне при назначении помощи будет учитываться имущественное положение переселенцев.