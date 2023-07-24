Выплаты ВПЛ: стало известно, почему ограничили помощь переселенцам 24 июля, 15:04 Почему в Украине ограничили помощь переселенцам (Фото:Kai Pfaffenbach / Reuters)

С 1 августа меняется порядок осуществления выплат ВПЛ. В Минсоцполитики объяснили, почему ограничили срок предоставления денежной помощи переселенцам.

О причинах такого решения в комментарии Социальной информационной платформе рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Государство хочет стимулировать переселенцев активнее искать работу

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По словам Марчак, в начале полномасштабного вторжения никто не понимал, сколько продлится военное положение. Поэтому ограничительные меры и не появились.

«Мы продолжаем на полгода помощь для тех лиц, которые получают ее, например, с апреля или июля 2022 года. То есть уже более года. Или шесть, девять месяцев. Таким образом они совокупно будут получать эту помощь 15, 18 месяцев или больше. И это на самом деле очень большой период. Когда принималось решение о помощи для ВПЛ, это делалось из предположения, что военное положение пробудет недолго. Никто не знал и не мог предвидеть, что война продлится так много месяцев. Поэтому в то время и не появился ограничительный срок для предоставления выплат», — пояснила чиновница.

Этим решением государство хочет стимулировать переселенцев прилагать усилия для своего финансового обеспечения: устраиваться на работу, переквалифицироваться, открывать бизнес.

«Когда мы помогаем семье, нам очень важно найти тот баланс, когда мы не начинаем замещать помощью от государства стимул трудоустраиваться. На самом деле есть случаи, и об этом говорят в том числе и руководители областных государственных администраций, что семья получает помощь, например, в 10 тысяч гривен, у нее нет стимула идти работать в селе. Для нас очень важно, чтобы люди поняли, что у них есть время, когда государство будет им помогать, но оно не бесконечно. Это время у них есть, чтобы осуществлять свои усилия для своей финансовой обеспеченности», — подчеркнула Марчак.

Выплаты ВПЛ продлили до января 2024 года

Для всех внутренне перемещенных лиц, которые получают помощь сейчас, с 1 августа 2023 года будет автоматически продлена выплата помощи еще на 6 месяцев, до конца января 2024 года.

Помощь продолжается для всех ВПЛ, которые проживают в Украине и являются внутренне перемещенными лицами в размерах:

— для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс грн;

— для других лиц — 2 тыс грн.

Гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.

Кого из переселенцев могут лишить выплат

Выплаты не будут продлевать ВПЛ, которые:

— находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоравливал ребенка и др;)

— вернулись к покинутому месту жительства;

— отбывают наказание в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм.

Также с 1 сентября помощь не продлевается для граждан, чье имущественное положение позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства.