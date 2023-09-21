Выплаты ВПЛ: стало известно, облагается ли налогом благотворительная помощь переселенцам 21 сентября, 14:25 Благотворительная помощь ВПЛ (Фото:НБУ)

Благотворительная помощь, которая предоставляется внутренним переселенцам международными организациями, не облагается налогом.

Об этом рассказали в Минреинтеграции со ссылкой на разъяснение Государственной налоговой службы.

Помощь ВПЛ от международных организаций не облагается налогом

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Благотворительная помощь, которая предоставляется внутренним переселенцам международными организациями, не облагается налогом.

Согласно разъяснению ГНС, доход внутренне перемещенных лиц в виде благотворительной помощи от международных организаций (их филиалов и представительств), перечень которых определяется Кабмином, не включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика.

Речь идет о благотворительных организациях, которые указаны в Едином реестре получателей гуманитарной помощи.

С более подробным разъяснением можно ознакомиться по ссылке.

Выплаты переселенцам от государства продлили до января 2024 года

Напомним, сроки выплат ВПЛ были автоматически продлены 1 августа на полгода (до конца января 2024 года). После этого периода выплаты снова пересмотрят.

Помощь продолжается для всех ВПЛ, которые проживают в Украине и являются внутренне перемещенными лицами.

Гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.

В сентябре часть переселенцев лишили выплат после того, как в Украине вступили в силу новые правила начисления денежной помощи для ВПЛ. Отныне при назначении помощи будет учитываться имущественное положение переселенцев.