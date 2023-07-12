Выплаты ВПЛ. Стало известно, на какой срок продлили помощь и кто не будет получать выплаты 12 июля, 10:51 Выплаты ВПЛ (Фото:maximum.fm)

Кабинет Министров Украины автоматически продлил на шесть месяцев выплаты помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине с 1 августа 2023 года.

Об этом сообщает Урядовий портал.

Выплаты ВПЛ продлили до конца января 2024 года

Для всех внутренне перемещенных лиц, которые получают помощь сейчас, с 1 августа 2023 года будет автоматически продлена выплата помощи еще на 6 месяцев, до конца января 2024 года.

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Помощь продолжается для всех ВПЛ, которые проживают в Украине и являются внутренне перемещенными лицами в размерах:

— для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс грн;

— для других лиц — 2 тыс грн.

Обращаем внимание, что гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.

Кому выплаты не продлили

Выплаты не будут продолжаться лицам, которые:

— находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоравливал ребенка и др;)

— вернулись к покинутому месту жительства.

Кроме того, выплаты не будут продолжаться лицам, которые отбывают наказание в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм.

Также с 1 сентября помощь продлевается для тех граждан, чье имущественное состояние требует такой поддержки, и не продлевается для граждан, чье имущественное состояние позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства.

А именно, с 1 сентября 2023 года выплату будет прекращено тем ВПЛ, которые с момента принятия данного Постановления:

— приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды обороны страны;

— приобрели на сумму более 100 тыс грн земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

— имеют на депозитном банковском счете средства в общей сумме более 100 тыс грн;

— приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс грн;

— имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях чем тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или которые являются оккупированными, если такое жилье имеет площадь более 13,65 кв. м на одного члена семьи.

Если по результатам проверки получателей через государственные реестры будет принято решение о прекращении помощи, гражданин об этом будет уведомлен. В случае несогласия, он может обжаловать такое решение органа соцзащиты или, возможно, предоставить подтверждающие документы и продолжать получать выплаты.

Помощь ВПЛ, у которых родились дети после перемещения

Постановлением предоставлена возможность получать помощь внутренне перемещенным лицам, у которых родились дети после перемещения. Это урегулирует проблему, которая возникала с получением помощи на детей, которые родились у ВПЛ после перемещения и, соответственно, их зарегистрированное место жительства совпадало с местом задекларированного места жительства их родителей (места, куда переехали ВПЛ).

Также отныне лицо сможет дистанционно отказаться от статуса внутренне перемещенного лица, без личного обращения в орган социальной защиты населения.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.

Минсоцполитики обращает внимание, что новые критерии для получения помощи не влияют на полученную помощь до 01.08.2023.

Выплаты для ВПЛ, которые впервые обратились за получением помощи

Также обращаем внимание, что для внутренне перемещенных лиц, которые впервые обратятся за получением помощи ПОСЛЕ 01.08.23 года, помощь назначается на шесть месяцев, на семью, и будет выплачиваться ежемесячно одному из членов семьи (далее — уполномоченное лицо) из расчета на каждого члена семьи:

— для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс грн;

— для других лиц — 2 тыс грн.

Для таких семей помощь может быть назначена семье еще на один шестимесячный период, если в семье есть:

— дети с инвалидностью,

— лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью,

— лица пенсионного возраста,

— имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет

— несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя,

— если совокупный доход на одного члена семьи не превышает 4 прожиточных минимумов.

Но помощь не будет назначаться, если в течение трех месяцев перед обращением член семьи совершил существенные расходы или оплатил услуги на сумму от 100 тыс грн одним платежом.