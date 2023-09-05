Выплаты ВПЛ: стало известно, кому из переселенцев вернут помощь после ошибочной отмены

5 сентября, 11:10
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Кому из переселенцев вернут помощь после ошибочной отмены (Фото:nikopolnews.net)

Кому из переселенцев вернут помощь после ошибочной отмены (Фото:nikopolnews.net)

Части внутренне перемещенных лиц вернут выплаты от государства, которые ранее ошибочно отменили.

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Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время телемарафона.

Не было налогового номера: 10% из «умерших» ВПЛ оказались живыми

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В Украине продолжается верификация выплат внутренне перемещенных лиц, которую проводят с 1 августа. По словам Ирины Верещук, во время проверки правомерности получения выплат, обнаружили ошибочные начисления.

«Во время верификации оказалось, что есть около 10 тысяч человек, которые считаются в реестрах РАГСУ, как умершие лица. Также есть определенные признаки, что выплаты ошибочно начислялись одной семье — и отцу, и матери на тех же детей. Есть и другие признаки, по которым мы считаем, что помощь ошибочно начислялась», — отметила она.

Впрочем, бывают и случаи, когда выплаты отменяют по ошибке.

«Относительно 10 тысяч человек, которые умерли. Оказалось, что примерно 10% из тех 10 тысяч людей, к счастью, оказались живыми. Реестр, который показывает лицо, как умершее, не содержит данных о налоговом номере. И те люди, которые были в реестрах на выплату ВПЛ, как оказалось, были полными тезками. Фамилия, имя, отчество, дата, год рождения — все, что содержится в реестре умерших было в реестре ВПЛ», — рассказала министр и отметила, что после выяснения обстоятельств таким лицам выплаты возобновили.

В реестр умерших отныне также будут добавлять идентификационные коды, чтобы подобных случаев в будущем не было.

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Сбой системы: не все ВПЛ, которые вернулись в Украину, были зафиксированы

Кроме этого, выплаты вернули 0,3% людей, которые ранее выехали за границу. Как выяснилось, они вернулись в Украину, однако система их не зафиксировала. Им также вернут пособие на проживание.

«Например, верификация была 15 июля, а они вернулись 16-го. Мы также им всем вернем выплаты. Все происходит автоматически», — заверила Верещук и напомнила, что по любым вопросам, в том числе по выплатам ВПЛ, можно обращаться по номеру 1548.

В случаях неправомерного лишения выплат, этот вопрос будут решать в индивидуальном порядке, и средства вернут, в том числе за период ошибочной отмены помощи.

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Какие основания для проверки и как ВПЛ сотрудничать с социальными службами

С 1 августа 2023 года Национальная социальная сервисная служба начала проверять фактическое место жительства внутренне перемещенных лиц — получателей пособия на проживание. По данным Минсоцполитики, в результате проверки выплаты приостановлены уже более 100 тысячам ВПЛ.

Основаниями для проверки ВПЛ могут быть:

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— учет внутренне перемещенного лица в пределах одной территориальной общины;

— неуведомление об изменении фактического места жительства;

— результаты верификации в соответствии с условиями назначения помощи.

В Минсоцполитики предупредили переселенцев, что о проверке будут сообщать заранее, а именно за два дня.

Если лица на момент проверки нет по фактическому месту жительства, то в течение 14 дней нужно обратиться в орган социальной защиты населения. Однако, если есть обоснованные причины отсутствия, необходимо в течение тридцати дней предоставить органу соцзащиты документы, подтверждающие это.

Если же получатель помощи на проживание от государства в течение 30 календарных дней не прибыл в орган социальной защиты населения, выплата временно прекращается.

Дополнительную информацию можно получить на горячей линии Национальной социальной сервисной службы: (044) 289 87 89.

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Редактор: Святослав Василик

Теги:   Соцвыплаты Переселенцы Денежная помощь Ошибка Верификация Ирина Верещук ВПЛ Минреинтеграции

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