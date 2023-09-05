Выплаты ВПЛ: стало известно, кому из переселенцев вернут помощь после ошибочной отмены 5 сентября, 11:10 Кому из переселенцев вернут помощь после ошибочной отмены (Фото:nikopolnews.net)

Части внутренне перемещенных лиц вернут выплаты от государства, которые ранее ошибочно отменили.

Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время телемарафона.

Не было налогового номера: 10% из «умерших» ВПЛ оказались живыми

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В Украине продолжается верификация выплат внутренне перемещенных лиц, которую проводят с 1 августа. По словам Ирины Верещук, во время проверки правомерности получения выплат, обнаружили ошибочные начисления.

«Во время верификации оказалось, что есть около 10 тысяч человек, которые считаются в реестрах РАГСУ, как умершие лица. Также есть определенные признаки, что выплаты ошибочно начислялись одной семье — и отцу, и матери на тех же детей. Есть и другие признаки, по которым мы считаем, что помощь ошибочно начислялась», — отметила она.

Впрочем, бывают и случаи, когда выплаты отменяют по ошибке.

«Относительно 10 тысяч человек, которые умерли. Оказалось, что примерно 10% из тех 10 тысяч людей, к счастью, оказались живыми. Реестр, который показывает лицо, как умершее, не содержит данных о налоговом номере. И те люди, которые были в реестрах на выплату ВПЛ, как оказалось, были полными тезками. Фамилия, имя, отчество, дата, год рождения — все, что содержится в реестре умерших было в реестре ВПЛ», — рассказала министр и отметила, что после выяснения обстоятельств таким лицам выплаты возобновили.

В реестр умерших отныне также будут добавлять идентификационные коды, чтобы подобных случаев в будущем не было.

Сбой системы: не все ВПЛ, которые вернулись в Украину, были зафиксированы

Кроме этого, выплаты вернули 0,3% людей, которые ранее выехали за границу. Как выяснилось, они вернулись в Украину, однако система их не зафиксировала. Им также вернут пособие на проживание.

«Например, верификация была 15 июля, а они вернулись 16-го. Мы также им всем вернем выплаты. Все происходит автоматически», — заверила Верещук и напомнила, что по любым вопросам, в том числе по выплатам ВПЛ, можно обращаться по номеру 1548.

В случаях неправомерного лишения выплат, этот вопрос будут решать в индивидуальном порядке, и средства вернут, в том числе за период ошибочной отмены помощи.

Какие основания для проверки и как ВПЛ сотрудничать с социальными службами

С 1 августа 2023 года Национальная социальная сервисная служба начала проверять фактическое место жительства внутренне перемещенных лиц — получателей пособия на проживание. По данным Минсоцполитики, в результате проверки выплаты приостановлены уже более 100 тысячам ВПЛ.

Основаниями для проверки ВПЛ могут быть:

— учет внутренне перемещенного лица в пределах одной территориальной общины;

— неуведомление об изменении фактического места жительства;

— результаты верификации в соответствии с условиями назначения помощи.

В Минсоцполитики предупредили переселенцев, что о проверке будут сообщать заранее, а именно за два дня.

Если лица на момент проверки нет по фактическому месту жительства, то в течение 14 дней нужно обратиться в орган социальной защиты населения. Однако, если есть обоснованные причины отсутствия, необходимо в течение тридцати дней предоставить органу соцзащиты документы, подтверждающие это.

Если же получатель помощи на проживание от государства в течение 30 календарных дней не прибыл в орган социальной защиты населения, выплата временно прекращается.

Дополнительную информацию можно получить на горячей линии Национальной социальной сервисной службы: (044) 289 87 89.