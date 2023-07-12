С 1 сентября. Кого и за что лишат выплат ВПЛ 12 июля, 15:15 Есть категории переселенцев, которых могут лишить выплат (Фото:nikopolnews.net)

Кабинет Министров Украины автоматически продлил на шесть месяцев выплаты помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине с 1 августа 2023 года. Впрочем, есть категории переселенцев, которых могут лишить выплат.

Об этом сообщает Урядовий портал.

Выплаты ВПЛ продлили до января 2024 года

Для всех внутренне перемещенных лиц, которые получают помощь сейчас, с 1 августа 2023 года будет автоматически продлена выплата помощи еще на 6 месяцев, до конца января 2024 года.

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Помощь продолжается для всех ВПЛ, проживающих в Украине и являющихся внутренне перемещенными лицами в размерах:

— для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс грн;

— для других лиц — 2 тыс грн.

Обращаем внимание, что гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.

Выплаты не продлят тем, кто вернулся домой, выехал за границу и осужден за коллаборационизм

В то же время, есть категории переселенцев, которых могут лишить выплат.

Выплаты не будут продолжаться лицам, которые:

— находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоравливал ребенка и др;)

— вернулись к покинутому месту жительства;

— отбывают наказание в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм.

Основания для лишения выплат: крупные покупки, депозит, автомобиль, валюта, недвижимость

Также с 1 сентября помощь не продлевается для граждан, чье имущественное положение позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства.

Выплата будет прекращена тем ВПЛ, которые с момента принятия данного Постановления:

— приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды обороны страны;

— приобрели на сумму более 100 тыс грн земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

— имеют на депозитном банковском счете средства в общей сумме более 100 тыс грн;

— приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс грн;

— имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях чем тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или которые являются оккупированными, если такое жилье имеет площадь более 13,65 кв. м на одного члена семьи.

Если по результатам проверки получателей через государственные реестры будет принято решение о прекращении помощи, гражданин об этом будет уведомлен.

В случае несогласия, ВПЛ может обжаловать такое решение органа соцзащиты или, возможно, предоставить подтверждающие документы и продолжать получать выплаты.



Минсоцполитики обращает внимание, что новые критерии для получения помощи не влияют на полученную помощь до 1 августа 2023 года.