Выплаты ВПЛ: как будут проверять переселенцев и как не остаться без помощи 30 августа, 08:05 Продолжаются проверки ВПЛ (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

В Украине продолжаются обязательные проверки фактического места жительства переселенцев. 11 июля Правительство приняло постановление Кабинета Министров Украины Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц, в котором меняется подход в предоставлении помощи на проживание внутри перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщили в Минсоцполитики.

Какие основания для проверки и как ВПЛ сотрудничать с социальными службами

С 1 августа 2023 года Национальная социальная сервисная служба начала проверять фактическое место жительства внутренне перемещенных лиц — получателей пособия на проживание. По данным Минсоцполитики, в результате проверки выплаты приостановлены уже более 100 тысячам ВПЛ.

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Основаниями для проверки ВПЛ могут быть:

— учет внутренне перемещенного лица в пределах одной территориальной общины;

— неуведомление об изменении фактического места жительства;

— результаты верификации в соответствии с условиями назначения помощи.

В Минсоцполитики предупредили переселенцев, что о проверке будут сообщать заранее, а именно за два дня.

Если лица на момент проверки нет по фактическому месту жительства, то в течение 14 дней нужно обратиться в орган социальной защиты населения. Однако, если есть обоснованные причины отсутствия, необходимо в течение тридцати дней предоставить органу соцзащиты документы, подтверждающие это.

Если же получатель помощи на проживание от государства в течение 30 календарных дней не прибыл в орган социальной защиты населения, выплата временно прекращается.

Дополнительную информацию можно получить на горячей линии Национальной социальной сервисной службы: (044) 289 87 89.

Выплаты ВПЛ продлили до января 2024 года

Для всех внутренне перемещенных лиц, получающих помощь, с 1 августа 2023 года автоматически продлена выплата помощи еще на 6 месяцев, до конца января 2024 года.

Помощь продолжается для всех ВПЛ, проживающих в Украине и являющихся внутренне перемещенными лицами в размерах:

— для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс грн;

— для других лиц — 2 тыс грн.

Обращаем внимание, что гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.

Кому не продлят выплаты

В то же время, есть категории переселенцев, которых могут лишить выплат. В частности, выплаты не будут продолжаться лицам, которые:

— находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоравливал ребенка и др;)

— вернулись к покинутому месту жительства;

— отбывают наказание в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм.

Также с 1 сентября помощь не продлевается для граждан, чье имущественное положение позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства.

Выплата будет прекращена тем ВПЛ, которые с момента принятия данного Постановления:

— приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды обороны страны;

— приобрели на сумму более 100 тыс грн земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

— имеют на депозитном банковском счете средства в общей сумме более 100 тыс грн;

— приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс грн;

— имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях чем тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или которые являются оккупированными, если такое жилье имеет площадь более 13,65 кв. м на одного члена семьи.

Если по результатам проверки получателей через государственные реестры будет принято решение о прекращении помощи, гражданин об этом будет уведомлен.

В случае несогласия, ВПЛ может обжаловать такое решение органа соцзащиты или, возможно, предоставить подтверждающие документы и продолжать получать выплаты.