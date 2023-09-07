Выплаты ВПЛ: банкам планируют запретить взимать долги по выплатам переселенцев 7 сентября, 07:55 Соцвыплаты-2023 (Фото:ТСН)

Верховная Рада должна рассмотреть законопроект, который запрещает банкам взимать средства, которые получают внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в качестве помощи на проживание.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Минреинтеграции против того, чтобы банки отбирали у переселенцев соцвыплаты

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По словам Ирины Верещук, потребность в принятии законопроекта № 9065 есть, ведь в последнее время участились жалобы о взыскании банками средств с выплат ВПЛ, а это несправедливо по отношению к переселенцам.

«Считаю несправедливым, что банки пытаются забрать средства, которые государство платит переселенцам. Потому что эти люди остались без дома и имущества. У многих нет работы. Понимаю, что переселенец может быть должен банку деньги. Но, коммерческое кредитование имеет свои риски, которые являются частью банковского бизнеса», — отметила Верещук.

Руководительница Минреинтеграции также отметила, что помощь переселенцам выплачивают не для того, чтобы эти деньги забирали себе банки, а для того, чтобы помочь выжить в течение какого-то времени.

Увеличение выплат ВПЛ за счет оптимизации нынешних расходов

Правительство со следующего года планирует увеличить денежную помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«Оптимизируется процесс выплат на предмет того, если у человека заработная плата 50 тысяч гривен и больше, если человек может себе позволить купить новую машину, то 2 000 гривен от государства ему не так надо, как многодетной семье, маме одинокой с ребенком. Те, кто в этом нуждаются, должны получать больше, потому что все-таки 2 000 гривен — это очень мало», — рассказала Ирина Верещук.

Именно благодаря оптимизации расходов на социальные выплаты, правительство планирует увеличить денежную помощь для некоторых переселенцев. Ее новый размер пока что неизвестен. Точнее можно будет говорить после утверждения бюджета на 2024 год.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения, размер выплат для переселенцев не менялся. Помощь продлили до конца января 2024 года для всех ВПЛ, проживающих в Украине и отвечающих всем требованиям, в размерах:

— для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс грн;

— для других лиц — 2 тыс грн.

Гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.