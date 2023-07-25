Как получить 100 тысяч военному. Что делать после ранения и как получить ежемесячные и единовременные выплаты 25 июля, 15:13 Выплаты военным после ранения — какой порядок действий, документы и сроки выплат (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Военные после получения травмы направляются на лечение. Однако, раненым во время боевых действий военнослужащим государство гарантирует выплаты. Рассказываем, какой порядок действий после ранения и что делать, чтобы получать 100 тысяч во время лечения.

Военным в Украине государство гарантирует выплаты и социальную защиту. Военные после получения ранения в результате боевых действий получают единовременные денежные выплаты, однако, также, во время военного положения изменениями в законе военным гарантируют ежемесячные выплаты 100 тысяч гривен за ранения и выплаты во время длительного лечения в случае вывода вне штата.

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Рассказываем, каков порядок действий военного после ранения, чтобы получить выплаты и какие документы нужны.

Выплаты военным за ранения: виды

Как пояснила юрист ОО Юридическая сотня Ирина Подреза NV, законодательство предусматривает такие выплаты военным, кроме «боевых» 30 тысяч гривен за выполнение задач и 100 тысяч гривен за участие в боях на передовой:

1. 100 тысяч гривен ежемесячно — военнослужащим, которые:

в связи с ранением (контузией, травмой или увечьем), связанным с защитой Родины, находятся на стационарном лечении, включая время перемещения из одного учреждения здравоохранения в другое;

или находятся в отпуске для лечения после ранения;

военнослужащим, которые захвачены в плен, безвестно отсутствуют, интернированы в нейтральные государства или являются заложниками;

2. 100 тысяч гривен военнослужащим, которые погибли (умерли) в результате полученного ранения, связанного с защитой Родины. Дополнительное вознаграждение начисляется в размере 100 тысяч грн за месяц, в котором военнослужащий погиб (умер), на условиях и в порядке, установленных Кабмином. Право получения этих средств принадлежит членам семьи таких военнослужащих;

3. Оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере от 20 до 100 тысяч гривен после пребывания в распоряжении более двух месяцев и до окончания пребывания в распоряжении ежемесячно выплачивается — военнослужащим, которые в связи с ранением, связанным с защитой Родины, признаны ВВК ограниченно годными или непригодными к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев, и зачислены в распоряжение соответствующих командиров. В течение двух месяцев со дня зачисления в распоряжение выплачивается денежное обеспечение по последней занимаемой должности в полном объеме, затем по указанным правилам.

Порядок действий военного после ранения

Как объяснили NV Юристы Василь Кисиль и Партнеры, следует придерживаться алгоритма действий и собирать необходимые документы, на разных этапах лечения, восстановления, снятия с учета или возвращения к службе.

После ранения происходит эвакуация в госпиталь, командир воинской части оформляет Направление в госпиталь и пересылает его туда.

Один из важнейших документов — справка об обстоятельствах ранения, травмы, контузии или увечья, которую выдает воинская часть военному после ранения. Главная проблема с этой справкой — в сроках ее подготовки. Военному нужно предъявить ее как в больнице, так и после лечения для прохождения военно-врачебной комиссии, эта справка определяет возможность получения выплат вообще.

Однако, справку выдают после расследования, которое устанавливает обстоятельства травмирования и было ли оно во время выполнения боевого задания, было ли это самокалечение и тому подобное.

Если справку не смогли выдать сразу, военному нужно написать рапорт на имя командира части, чтобы он инициировал расследование обстоятельств ранения. Рапорт отправляется заказным письмом (если из больницы) или пишется прямо в воинской части и подается через своего командира.

Командир в/ч издает Приказ о проведении расследования обстоятельств ранения и назначает для этого уполномоченного офицера.

Уполномоченный офицер собирает объяснения раненого и свидетелей и составляет Акт расследования .

На основании Акта расследования начмед готовит Справку об обстоятельствах травмы .

Командир в/ч подписывает Справку об обстоятельствах травмы и направляет ее в госпиталь.

Проводится лечение военного. Во время лечения не стоит нарушать правила лечебного учреждения, принимать алкоголь, наркотические препараты, не выписанные врачом. Это все может привести к нарушениям, после которых могут прекратить лечение и отказать в выплатах.

В день выписки заведующий отделением госпиталя выдает Выписной эпикриз. После завершения лечения нужно получить Направление на ВВК:

если состояние здоровья позволяет — прибывайте в в/ч и просите у командира Направление на ВВК ( если не выдает, написать рапорт на его имя);

если не выдает, написать рапорт на его имя); если состояние здоровья не позволяет — просите Направление у заведующего отделением госпиталя или районного ТЦК.

На основе прохождения ВВК, могут выдаваться следующие документы:

Постановление ВВК о причинной связи ранения — выдается на основе Справки об обстоятельствах травмы. Без Справки нельзя получить заключение ВВК о том, что ранение связано с защитой Родины. Если ВВК была пройдена без Справки, можно потом просить о повторном прохождении ВВК для установления причинной связи ранения после получения Справки;

— выдается на основе Справки об обстоятельствах травмы. Без Справки нельзя получить заключение ВВК о том, что ранение связано с защитой Родины. Если ВВК была пройдена без Справки, можно потом просить о повторном прохождении ВВК для установления причинной связи ранения после получения Справки; Постановление ВВК о необходимости предоставления отпуска для лечения — ВВК может определить потребность в предоставлении отпуска по состоянию здоровья на 30 дней. В дальнейшем на основании отдельных постановлений ВВК отпуск может быть продлен еще до 2 раз по 30 дней. Отпуск предоставляет командир в/ч на основании Постановления ВВК;

— ВВК может определить потребность в предоставлении отпуска по состоянию здоровья на 30 дней. В дальнейшем на основании отдельных постановлений ВВК отпуск может быть продлен еще до 2 раз по 30 дней. Отпуск предоставляет командир в/ч на основании Постановления ВВК; Постановление ВВК о степени годности к службе — выносится сразу или после окончания отпуска.

Когда военный прибывает в часть, после и только после того, как военный проходит ВВК, он пишет рапорт об окончании лечения. На руках он уже имеет выписной эпикриз, свидетельство о болезни, документы с постановлениями ВВК. После этого военный, в зависимости от решения ВВК, имеет право:

на оформление статуса участника боевых действий;

податься на МСЭК для определения процента утраты трудоспособности и получения компенсации.

Единовременные выплаты за ранения и инвалидность — МСЭК и необходимые документы

Если военный получил инвалидность во время службы, то размер выплаты зависит от группы инвалидности. Размер выплаты за первичное установление инвалидности связан с размером прожиточного минимума на календарный год, когда она назначается.

Для прохождения обследования МСЭК нужно подготовить следующие документы:

направление на МСЭК ( форма № 088/о);

форма № 088/о); паспорт или ID-карта с выпиской из Единого государственного демографического реестра о регистрации места жительства;

копию идентификационного кода;

военный билет или удостоверение офицера ( копия);

копия); военно-учетные документы ( справка о прохождении военной службы, выписка из послужного списка) или их копии;

справка о прохождении военной службы, выписка из послужного списка) или их копии; свидетельство о болезни или справка ВВК, или выписка из протокола заседания штатной ВВК об установлении причинной связи заболеваний, травм ( ранений, контузий, увечий);

ранений, контузий, увечий); медицинскую документацию, оригиналы ( выписки из амбулаторной карты ф. 025/о, выписки из истории болезни стационарного больного ф. 027/о, результаты лабораторных, инструментальных, лучевых обследований, консультативные заключения профильных областных специалистов и т. п. ) и амбулаторную карточку больного;

При необходимости следует иметь также следующие документы:

копию выписки из приказа командира воинской части об исключении из списков личного состава части / увольнения с военной службы (при наличии);

справку об обстоятельствах травмы (при необходимости);

удостоверение УБД (при наличии);

копию трудовой книжки (при наличии);

удостоверение участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

экспертное заключение межведомственной экспертной комиссии о причинной связи заболевания с Чернобыльской катастрофой.

Порядок действий для направления на МСЭК таков:

получите от командира в/ч направление в МСЭК ( если не предоставляет — напишите рапорт на его имя). За направлением также можно обратиться к семейному врачу;

если не предоставляет — напишите рапорт на его имя). За направлением также можно обратиться к семейному врачу; соберите необходимые документы;

обратитесь в районную больницу или местный военный госпиталь с просьбой созвать МСЭК, уточните там необходимый перечень документов;

МСЭК при наличии оснований выдает Справку об установлении группы инвалидности с указанием причинной связи или определяет процент утраты трудоспособности;

Справка МСЭК является основанием для начисления единовременной денежной помощи в зависимости от группы инвалидности и процента утраты трудоспособности ( согласно Постановлениям КМУ № 975 и № 336);

согласно Постановлениям КМУ № 975 и № 336); если у вас установили группу инвалидности, после получения на руки Справки МСЭК обратитесь в орган соцзащиты населения по месту регистрации с просьбой выдать Удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны.

Когда выплачивается пособие за ранение или инвалидность

Единовременное денежное пособие выплачивается в порядке очередности в соответствии с датой подачи документов в уполномоченный орган. В случае установления инвалидности право на получение пособия возникает по состоянию на:

дату, указанную в справке медико-социальной экспертной комиссии ( МСЭК);

МСЭК); в случае повторного осмотра и изменения группы инвалидности — дату, указанную в справке МСЭК о первичном установлении инвалидности;

в случае установления степени утраты трудоспособности без установления инвалидности — дату, указанную в справке МСЭК.