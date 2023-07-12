Помощь за ранение и инвалидность. Как военным оформить выплаты после ранения и какие суммы предусмотрены законом 12 июля, 13:01 Выплаты военным за ранения — какие виды выплат предусмотрены законом и как оформить (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Государство гарантирует защитникам Украины единовременные выплаты в случае получения ранений, травм, увечий или инвалидности при защите государства от российской агрессии. Рассказываем, как получить выплаты и сколько предусмотрено законом.

Общая мобилизация и военное положение продолжаются в Украине с 24 февраля 2022 года. Государство гарантировало дополнительные выплаты защитникам, которые получили травмы и инвалидность в результате боевых действий. Для этого необходимо подать соответствующий список документов и подтвердить травмирование при исполнении долга.

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Волонтеры из ВО Vesta собрали данные о документах, которые необходимо оформлять для получения единовременной выплаты, куда обращаться и какие выплаты предусмотрены.

«После получения ранения первое и главное — выздороветь и восстановиться. Было бы классно, если бы это были все ваши задачи, но мы живем в реальном мире, поэтому стоит заранее знать, понимать и желательно собственноручно контролировать бюрократические процессы, касающиеся ранения. Ведь, если такое произойдет, в моменте будет явно не до того.

В первую очередь очень важно, по возможности, держать контакт с командованием, чтобы убедиться, что госпиталь или больница передали вашей воинской части сведения о ранении», — сообщают эксперты.

Как податься на выплату за ранение

После того, как военный получает травму, начальник должен инициировать расследование, чтобы определить обстоятельства травмирования и права и обязанности сторон.

После проведения служебного расследования воинская часть должна выдать справку об обстоятельствах ранения. Там обязательно должны содержаться обстоятельства получения ранения, контузии или увечья, было ли это самокалечение и находились ли вы в состоянии измененного сознания.

Для подачи документов нужно собрать пакет документов и подать или через уполномоченное лицо в части военного, или через ТЦК, или самостоятельно в Министерство обороны.

Выплаты военным — список документов

Для начала оформления выплаты после восстановления необходимо собрать документы, которые будут доказывать ранения и помогут определить состояние военного и уровень потери боеспособности.

Необходимые документы:

заявление о выплате единовременной денежной помощи в связи с установлением инвалидности или частичной утраты трудоспособности;

заверенная копия справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией об установлении группы инвалидности или процента утраты трудоспособности с указанием причинной связи;

копия постановления соответствующей военно-врачебной комиссии по установлению причинной связи ранения ( контузии, травмы или увечья), заболевания;

контузии, травмы или увечья), заболевания; копия документа, свидетельствующего о причинах и обстоятельствах ранения ( контузии, травмы или увечья), в частности о том, что оно не связано с совершением лицом уголовного или административного правонарушения или не является следствием совершения им действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, или умышленного причинения себе телесного повреждения;

контузии, травмы или увечья), в частности о том, что оно не связано с совершением лицом уголовного или административного правонарушения или не является следствием совершения им действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, или умышленного причинения себе телесного повреждения; копия документа, удостоверяющего личность ( паспорта, временного удостоверения гражданина, вид на жительство, вид на жительство, удостоверение беженца и т. д. ), с данными о ФИО и место регистрации;

паспорта, временного удостоверения гражданина, вид на жительство, вид на жительство, удостоверение беженца ), с данными о ФИО и место регистрации; копия идентификационного кода.

Когда выплачивается пособие за ранение или инвалидность

Единовременное денежное пособие выплачивается в порядке очередности в соответствии с датой подачи документов в уполномоченный орган. В случае установления инвалидности право на получение пособия возникает по состоянию на:

дату, указанную в справке медико-социальной экспертной комиссии ( МСЭК);

МСЭК); в случае повторного осмотра и изменения группы инвалидности — дату, указанную в справке МСЭК о первичном установлении инвалидности;

в случае установления степени утраты трудоспособности без установления инвалидности — дату, указанную в справке МСЭК.

Чтобы получить единовременную денежную помощь, необходимо подать документы в структурные подразделения государственных органов. Для действующих военнослужащих — это воинская часть, где они проходят службу. Для уволенных с военной службы — региональный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства/регистрации.

Выплаты за ранения — какие суммы предусмотрены военным

Если военный получил инвалидность во время службы, то размер выплаты зависит от группы инвалидности. Размер выплаты за первичное установление инвалидности связан с размером прожиточного минимума на календарный год, когда она назначается.

По состоянию на 2023 год прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц — с 1 января он предусмотрен в размере 2684 гривны. Так, суммы единовременных выплат вследствие ранения для всех военных, кроме срочников, составляют:

І группа инвалидности — 1 073 600 грн;

ІІ группа инвалидности — 805 200 грн;

ІІІ группа инвалидности — 671 000 грн;

частичная утрата трудоспособности — до 187 880 грн.

Для военных срочной службы предусмотрены другие выплаты:

І группа инвалидности — 322 080 грн;

ІІ группа инвалидности — 241 560 грн;

ІІІ группа инвалидности — 187 880 грн;

частичная утрата трудоспособности — до 134 200 грн.

Пособие в случае ранения, контузии, травмы или увечья без установления инвалидности зависит от степени утраты трудоспособности, которую устанавливает МСЭК.

Помощь в случае ранения, контузии, травмы или увечья выплата определяется в процентах:

от 70-кратного прожиточного минимума ( 187 880 грн): военнослужащему, получившему ранение ( контузию, травму или увечье), заболевание при исполнении им обязанностей военной службы, а также лицу, уволенному с военной службы, частично утратившему трудоспособность вследствие указанных причин, но не позднее чем через три месяца после увольнения его с военной службы;

187 880 грн): военнослужащему, получившему ранение контузию, травму или увечье), заболевание при исполнении им обязанностей военной службы, а также лицу, уволенному с военной службы, частично утратившему трудоспособность вследствие указанных причин, но не позднее чем через три месяца после увольнения его с военной службы; от 50-кратного прожиточного минимума ( 134 500 грн): военнослужащему срочной военной службы, а также лицу, уволенному со срочной военной службы, частично утратившему трудоспособность вследствие указанных причин, но не позднее чем через три месяца после увольнения его со срочной военной службы;

134 500 грн): военнослужащему срочной военной службы, а также лицу, уволенному со срочной военной службы, частично утратившему трудоспособность вследствие указанных причин, но не позднее чем через три месяца после увольнения его со срочной военной службы; от 50-кратного прожиточного минимума ( 134 500 грн): военнообязанному или резервисту, призванному на учебные ( или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве, получившему ранение ( контузию, травму или увечье), заболевание при исполнении обязанностей военной службы или службы в военном резерве, что привело к частичной утрате трудоспособности без установления инвалидности в период прохождения сборов или службы в военном резерве или не позднее чем через три месяца после окончания таких сборов или выполнения резервистом обязанностей службы в