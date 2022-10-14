За участие в боевых действиях. Кабмин повысил выплаты еще одной категории военных 14 октября, 12:28 Кабмин изменил порядок начисления выплат военнослужащим (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Изменились выплаты военным, которые находятся в зоне боевых действий и/или участвуют в операции деоккупации или находятся в окружении. Военнослужащим одной из категорий изменили размер выплат.

С октября Постановлением Кабинета Министров Украины от 8 октября 2022 г. № 1146 внесены изменения в Постановление от 28 февраля 2022 г. № 168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения». Соответственно, некоторые категории военных получили право на выплату 100 тыс. грн. вместо 30 тыс. грн. за участие в боевых действиях.

Видео дня

Изменения внесены в пункт 1 Постановления.

Постановлением от 28 февраля отмечалось, что на период действия военного положения военнослужащим Вооруженных Сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, военным прокурорам Офиса Генерального прокурора, лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сотрудникам Службы судебной охраны, лицам начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейским, а также лицам рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы, несущие службу в органах и учреждениях указанной Службы в пределах территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокаде), выплачивается дополнительное вознаграждение в размере до 30 000 гривен пропорционально в расчете на месяц.

Однако, лицам рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы такое вознаграждение выплачивается пропорционально времени прохождения службы в расчете на месяц. А тем из них, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях, выплата увеличивалась до 100 тыс грн пропорционально в течение месяца.

Теперь, с октября 2022 года из перечня исключены сотрудники Государственной уголовно-исполнительной службы — лицам рядового и начальствующего состава ГКВД, которые несут службу в органах и учреждениях ГКВД в пределах территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), не будет выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере до 30 000 грн.

Вместо этого рядовым и ГКВС, привлекаемым Главнокомандующим Вооруженными Силами в состав оперативно-стратегической группировки соответствующей группы войск для непосредственного участия в боевых действиях или обеспечения осуществления мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах проведения военных (боевых) действий в период осуществления указанных мер выплачивается 100 тыс грн пропорционально в расчете на месяц в соответствии со временем участия в мероприятиях.

Напомним, что с 1 июля сотрудниками ГКВС урезали выплаты — до этого все получали выплату в 30 тыс грн, если находились на военной службе. С 1 июля на 30 тыс. грн выплаты имели право только те, кто выполнял боевые задания в зоне боевых действий.