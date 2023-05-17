Выплаты военным 2023. Как долго длится больничный и сохраняется ли денежное вознаграждение военнослужащим 17 мая, 12:12 Выплаты военным: кто выводится за штат во время больничного и когда прекращают денежную награду в 2023 году (Фото:Toby Melville / REUTERS)

После ранения военнослужащие имеют право на лечение и восстановление. За ранения во время исполнения долга военные получают дополнительную одноразовую выплату, а в течение больничного — денежное довольствие. Однако законом предусмотрены условия, когда выплаты могут прекратить, а срок больничного ― ограничен.

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022, мужчин призывают для защиты страны. Во время службы военные получают социальные гарантии по лечению при необходимости и выплатах в случае ранений, травм, контузий, болезней, инвалидности или смерти.

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Эксперты Юридической сотни рассказали NV , как долго военный может быть на больничном после ранения, когда его могут «вывести за штат», пока он в больнице и в течение какого времени он получает денежные выплаты, если лечится.

«Если военный по состоянию здоровья был признан непригодным к военной службе с последующим пересмотром, по состоянию на сегодняшний день это еще не является основанием для увольнения. Так что такие военнослужащие не теряют свой статус и проходят лечение. Время непрерывного пребывания военнослужащего в учреждениях здравоохранения и в отпуске для лечения в связи с болезнью не должно превышать четыре месяца», ― сообщили эксперты.

Именно из-за пребывания в больнице долгое время военного могут «вывести за штат». И по закону, после такого зачисления в распоряжение военный будет ждать решения вопроса о дальнейшей службе, а также со временем теряет выплаты. При этом время пребывания военнослужащего исключается из общего периода пребывания в распоряжении.

«Пребование военнослужащих на длительном лечении является основанием для зачисления в распоряжение. Здесь возникает определенная коллизия, ведь согласно приказу МОУ, военнослужащему, зачисленному в распоряжение, денежное довольствие выплачивается в размере того денежного довольствия, которое он получал в соответствии со своей занимаемой должностью, но не более двух месяцев», ― сообщили юристы.

Общий срок сохранения денежного довольствия военного на лечении может составлять четыре месяца. Далее требуется заключение ВЛК и индивидуальное решение о продлении выплат.

Выплаты и статус военного после двух месяцев вне штата

Получение выплат должно прекратиться после двух месяцев нахождения, но окончательное решение должен принимать Министр обороны Украины.

«Если через два месяца вопрос о дальнейшей службе военнослужащего не решается и он до сих пор находится в распоряжении, решение о продлении начисления ему денежного довольствия должен принять Министр обороны Украины. Это усложняет продолжение получения выплат», – уточняет собеседник.

Фактически, на практике возникает проблема с выплатой дополнительного вознаграждения в 100 тысяч гривен для тех военнослужащих, которые лечатся более двух месяцев, а также выплаты в целом денежного довольствия после пребывания в распоряжении более двух месяцев.

«Однако полностью денежное обеспечение должно было сохраниться четыре месяца — согласно действующему правовому регулированию», ― подчеркнули эксперты Юридической сотни.

Так, пунктом 9 Раздела 1 Приказа МОУ №260 предусмотрено, что, денежное довольствие по последним занимаемым должностям выплачивается за период освобождения от исполнения служебных обязанностей в связи с болезнью и пребыванием на лечении в больничных учреждениях в отпуске для лечения связи с болезнью (отпуск по состоянию здоровья).

Но это ограничивается на срок не более четырех месяцев со дня убытия из воинской части, кроме случаев, где законодательством предусмотрено другое.

Денежное довольствие после четырех месяцев непрерывного пребывания на лечении в больничных учреждениях выплачивается на основании заключения больничного учреждения (или ВЛК), решения командира воинской части о продлении пребывания в больничных учреждениях и в соответствии с требованиями действующего законодательства.