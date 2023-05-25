Денежное обеспечение для военных. Кто получает выплаты 30, 50, 100 тысяч гривен с 1 июня 25 мая, 13:15 Денежные выплаты военным — кто получает 30, 50, 100 тысяч гривен с 1 июня 2023 года (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Какое денежное обеспечение военнослужащим предусмотрено законом, кто имеет право на доплаты в условиях военного положения, и какие есть виды «боевых» выплат в Силах обороны Украины.

В Украине защитникам законом гарантируются дополнительные выплаты во время военного положения. С февраля 2023 года произошли изменения по выплатам военным, и законом фиксируется три вида доплат — 30 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч гривен.

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Изменения связаны с тем, по какому принципу военные получают доплаты. До этого все без исключения в тылу получали по 30 тысяч гривен в месяц, а военные на фронте — 100 тысяч гривен за участие в боях. Кроме того, на 100 тысяч гривен могут рассчитывать военные после ранения и в случае попадания в плен или окружение.

Кто из военных получает 30 тысяч гривен доплат

Как сообщили NV эксперты Юридической сотни, 30 тысяч грн сейчас выплачивают тем, кто выполняет боевые или специальные задачи согласно боевым приказам и распоряжениям. К ним относятся, например, военные, осуществляющие противовоздушное прикрытие и наземную оборону критических объектов, обеспечение Сил обороны согласно боевым или логистическим распоряжениям.

Кто получает и 100 тысяч гривен доплат

Утвержденный приказом МОУ Порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам с изменениями также предусматривает, что дополнительные выплаты 100 тысяч гривен в месяц пропорционально будут получать военные на передовой за участие в боевых действиях.

Получить дополнительное вознаграждение до 100 тысяч гривен имеют право военнослужащие, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях. При этом районы ведения военных действий определяются соответствующими решениями Главнокомандующего ВСУ.

Выплату будут начислять пропорционально времени выполнения задач. Также их получают за конкретный период пропорционально дням выполнения боевых задач военным Воздушных сил (ПВО, пилоты), морякам, военным медикам, если эти задачи выполнялись в зоне боевых действий на передовой.

Кто получает 50 тысяч гривен доплат

Представитель Хельсинского союза по правам человека адвокат Роман Лихачев объяснил NV, кто получает 50 тысяч гривен доплаты. 50 тысяч гривен будут выплачивать руководителям, которые выполняют боевую задачу в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задача.

«Появилось понятие выплаты 50 тысяч гривен тем, кто выполняет боевые задачи в составе, как правило, военного управления, штаба, — это те, кто осуществляет оперативное управление подразделениями. Перечень этих органов будет определен главнокомандующим ВСУ или начальником Генштаба», — говорит юрист.

Какие доплаты получают военные срочной и контрактной службы

Выплату 100 тысяч и 30 тысяч гривен с февраля 2022 года получали все военные в Украине — в том числе контрактной и срочной службы на общих основаниях. Однако после изменений с 1 февраля 2023 года, срочники потеряли право на доплату на 30 тысяч гривен.

«Сейчас существует насущная необходимость изменить механизм исчисления должностного оклада срочников. Другим возможным выходом являются изменения в ведомственные приказы о дополнительном вознаграждении, где за срочниками сохранили бы право не только на выплаты до 100 тысяч гривен, но и на дополнительное вознаграждение до 30 тысяч гривен — в случае, если срочник наравне с другими военнослужащими выполнял обязанности военной службы в соответствии с боевыми распоряжениями или другими упомянутыми документами», — объясняют юристы для NV.

Таким образом, военные срочной службы могут рассчитывать на доплату до 100 тысяч гривен за участие в боях на передовой. Выплаты же для срочников сводятся к должностному окладу — от 350 до 700 гривен в соответствии с разрядами.

Военные контрактной службы претендуют на все те же выплаты, что и мобилизованные военные на общих основаниях.

Кто не имеет права на доплаты 30, 50 или 100 тысяч гривен

Несмотря на увеличение заработной платы до 20 тысяч гривен, есть четыре категории военнослужащих, которые не получают доплаты ни 30, ни 50, ни 100 тысяч гривен.

на период обучения за рубежом выплата дополнительного вознаграждения военнослужащим не предусмотрена, даже 30 тысяч гривен;

курсанты, которые учатся в Украине, не будут получать дополнительные выплаты, если они не задействованы к выполнению боевого задания или распоряжения;

военнослужащие, которые несут службу не в зоне боевых действий и не имеют приказа о боевом задании не получают 30 тысяч гривен;

не предусмотрено вознаграждение для ІТ-войск.

Дополнительную денежную награду начисляют на основе приказа командира части за месяц, в котором обязательно указывается выплата отдельными пунктами 100, 50, или 30 тысяч гривен личному составу за период выполнения боевых (специальных) задач согласно боевым приказами (распоряжениями) пропорционально времени выполнения таких задач.

Руководители пунктов управления, управлений (штабов) группировок войск (сил), Сил обороны государства, командиры воинских частей (учреждений, организаций), воинских частей резерва Главнокомандующего ВСУ указывают в справке о выполнении боевых задач и об участии в боевых действиях реквизиты:

номер по порядку;

воинское звание военнослужащего;

фамилия, имя и отчество;

период участия в боевых действиях.

Кроме того, необходимы документы, которые доказывают выполнение указанных действий и пребывания на передовой. Как основание для выполнения таких задач являются:

боевые приказы ( распоряжение) командира части ( руководителя органа военного управления), в которую командирован военнослужащий с указанием даты и регистрационного номера;

распоряжение) командира части руководителя органа военного управления), в которую командирован военнослужащий с указанием даты и регистрационного номера; журнал боевых действий ( боевое донесение) подразделения;

боевое донесение) подразделения; рапорт командира, которому подчинялись военнослужащие о непосредственном участии в боевых действиях.